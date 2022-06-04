Летнее тепло уже на пороге: выходные преподнесут сюрприз

Во время грозы ветер достигнет 15–18 м/с. Потеплеет - воздух прогреется до 18–23, у моря до 15–17 градусов.
В ночь на воскресенье погода снова станет ясной. Осадки маловероятны. Будет дуть слабый ветер. Местами ожидается туман. Ночью будет 5–10 градусов тепла. Днем будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до 18–23, у моря до 15–17 градусов тепла.
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