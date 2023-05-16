В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный ветер - до 15–17 м/с. Днем будет 16–21, у моря 13–15 градусов тепла.

В среду ночью Литва останется в зоне низкого давления. Облака рассеются, особых осадков не ожидается. У моря ожидается сильный ветер - около 15 м/с. Утром будет 5–10 градусов тепла.

В среду днем над Литвой пройдет еще один атмосферный фронт. На юго-востоке во многих районах ожидаются дожди. Скорость ветра составит 7–12 м/с, у моря до 15 м/с. После обеда воздух прогреется до 15-20 градусов, у моря будет 12–14 градусов тепла.