В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный ветер - до 15–17 м/с. Днем будет 16–21, у моря 13–15 градусов тепла.
В среду ночью Литва останется в зоне низкого давления. Облака рассеются, особых осадков не ожидается. У моря ожидается сильный ветер - около 15 м/с. Утром будет 5–10 градусов тепла.
В среду днем над Литвой пройдет еще один атмосферный фронт. На юго-востоке во многих районах ожидаются дожди. Скорость ветра составит 7–12 м/с, у моря до 15 м/с. После обеда воздух прогреется до 15-20 градусов, у моря будет 12–14 градусов тепла.
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