Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Вильнюсе

Читатели прислали в редакцию фотографии с сайта flightradar24, на которых было зафиксировано прибытие самолета из Антальи, сначала он сделал петлю между Вильнюсом и Каунасом, а потом сел в столице. После полуночи самолет турецкой авиакомпании Southwind Airlines вылетел из Вильнюса в Москву.

"У одной из пассажирок начались проблемы со здоровьем, поэтому самолет совершил незапланированную посадку в Вильнюсе. Вызывали скорую, которая оказала необходимую помощь. Позже самолет отправился в Москву", – сказал пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Повилаускас.

Читатели, писавшие в редакцию Delfi обратили внимание на сам самолет – это Boeing 777, самый большой двухмоторный самолет этой компании и один из самых больших пассажирских самолетов в мире.

"Я видел, как он взлетал, очень много было шума, я глянул на flightradar, там показало, что это самый большой Boeing 777 и он летит в Москву. Так туда пускают такие самолеты?", – удивлялся один читатель.