Летевший в Москву из Стамбула самолет по техническим причинам совершил посадку в Вильнюсе

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь литовских аэропортов Марюс Зеленюс.

Он сказал, что самолет был отремонтирован, и авиакомпания скоро продолжит полет.

"После осмотра и ремонтных работ авиакомпания планирует продолжить рейс на том же самолете", - сказал представитель литовских аэропортов.

По его словам, самолетом летели 186 пассажиров. Примерно с 12.20 они находятся в терминале аэропорта и ожидают вылета в Москву.