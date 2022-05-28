aA
Самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, в субботу по техническим причинам приземлился в Вильнюсе.
Летевший в Москву из Стамбула самолет по техническим причинам совершил посадку в Вильнюсе
© Scanpix

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь литовских аэропортов Марюс Зеленюс.

Он сказал, что самолет был отремонтирован, и авиакомпания скоро продолжит полет.

"После осмотра и ремонтных работ авиакомпания планирует продолжить рейс на том же самолете", - сказал представитель литовских аэропортов.

По его словам, самолетом летели 186 пассажиров. Примерно с 12.20 они находятся в терминале аэропорта и ожидают вылета в Москву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu

Фельштинский: вокруг ядерной кнопки стоят сто человек, и все кричат "можно я нажму?"

"Состояние российского общества, российского...

Ходорковский: России не нужен пост президента

России институт президента не нужен, говорит...

Президент ПА НАТО в Вильнюсе: Альянс продемонстрировал единство, которого Путин не ожидал

В условиях развязанной Россией войны в Украине страны...

Православная церковь Литвы просит Московский Патриархат о самостоятельном статусе (1)

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий...

Глава МИД Литвы о предложении Джонсона по альтернативе НАТО: конкретного предложения мы не видели

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...