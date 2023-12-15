Лесники вместе с полицейскими дарят водителям елочки

Сегодня полицейские весь день будут останавливать автомобили, но не для того, чтобы оштрафовать или проверить, а для того, чтобы подарить водителям елки. Эта акция проходит в стране уже третий год подряд.
Лесники и сотрудники литовской полиции напоминают водителям, что запрещено самовольно рубить ели и их лапы. Елки должны быть куплены в специально отведенных местах продажи.
"Эта традиционная акция объединяет силы лесников и полицейских не только для просвещения и повышения осведомленности населения, но и для того, чтобы с приближением Рождества наполнить дома жителей страны уютом и рождественским настроением", — сказал генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.
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