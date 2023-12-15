Лесники вместе с полицейскими дарят водителям елочки

Сегодня полицейские весь день будут останавливать автомобили, но не для того, чтобы оштрафовать или проверить, а для того, чтобы подарить водителям елки. Эта акция проходит в стране уже третий год подряд.

Лесники и сотрудники литовской полиции напоминают водителям, что запрещено самовольно рубить ели и их лапы. Елки должны быть куплены в специально отведенных местах продажи.