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16 декабря, в 13-17 ч. Государственное лесничество снова проведет рождественскую акцию и будет бесплатно раздавать еловые лапы на площадях литовских городов и около торговых центров. В этом году еловые лапы будут раздавать в 60 местах.
Лесничие снова будут бесплатно раздавать еловые лапы
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы рады, что в этом году снова можем организовать традиционную акцию, которая в прошлом году не состоялась из-за пандемии. Это один из самых больших подарков жителям, помогающий создавать праздничное настроение. Очень важно, что жители выбирают для украшения домов еловые лапы и так участвуют в сохранении лесов и осмысленном потреблении – это для нас лучший подарок", – сказал глава Государственного лесничества Валдас Каубре.

В Вильнюсе еловые лапы будут раздавать около здания столичного муниципалитета на проспекте Конституциёс, 3 и на стоянке около магазина Rimi в Северном городке, на ул. Жирмуну, 64.

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