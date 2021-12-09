Лесничие снова будут бесплатно раздавать еловые лапы

"Мы рады, что в этом году снова можем организовать традиционную акцию, которая в прошлом году не состоялась из-за пандемии. Это один из самых больших подарков жителям, помогающий создавать праздничное настроение. Очень важно, что жители выбирают для украшения домов еловые лапы и так участвуют в сохранении лесов и осмысленном потреблении – это для нас лучший подарок", – сказал глава Государственного лесничества Валдас Каубре.
В Вильнюсе еловые лапы будут раздавать около здания столичного муниципалитета на проспекте Конституциёс, 3 и на стоянке около магазина Rimi в Северном городке, на ул. Жирмуну, 64.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: я готов уйти в отставку (38)
Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел...
"Delfi. Главное": вакцинация детей в Литве - спрашиваем у медика, омикрон в Европе - какой прогноз? (1)
Литва готовится к вакцинации детей с 5 до 12 лет. Что...
Вильнюсцы получили счета за отопление в ноябре жители поражены
В четверг некоторые жители Вильнюса уже получили...
В Литве уже можно записывать на вакцинацию детей 5-11 лет
С 9 декабря в Литве на вакцинацию от COVID-19 уже можно...
Невероятная история: Вильнюсский суд осудил несуществующего человека (25)
Иностранец, который выдал себя за гражданина Румынии,...