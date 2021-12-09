Лесничие снова будут бесплатно раздавать еловые лапы

"Мы рады, что в этом году снова можем организовать традиционную акцию, которая в прошлом году не состоялась из-за пандемии. Это один из самых больших подарков жителям, помогающий создавать праздничное настроение. Очень важно, что жители выбирают для украшения домов еловые лапы и так участвуют в сохранении лесов и осмысленном потреблении – это для нас лучший подарок", – сказал глава Государственного лесничества Валдас Каубре.

В Вильнюсе еловые лапы будут раздавать около здания столичного муниципалитета на проспекте Конституциёс, 3 и на стоянке около магазина Rimi в Северном городке, на ул. Жирмуну, 64.