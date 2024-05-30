Лепкальнисское водохранилище снова приглашает на импровизированный курорт

Лепкальнисское водохранилище – одна из наиболее интересных вильнюсских подземных построек. Оно появилось в 1916 г. Водохранилище оборудовали под холмом. Конструкция отличается уникальной формой и акустикой – эхо в нем отражается 5–6 раз. Водохранилище использовали до 1987 г., затем оно находилось под охраной. Сейчас этот исторический объект открыт для посещения.