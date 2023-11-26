Лепкальнисское водохранилище станет красочным рождественским городком

 
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ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
8–22 декабря на территории Лепкальнисского водохранилища будет действовать рождественский городок, пишет портал madeinvilnius.lt.

Территория будет украшена праздничными огненными инсталляциями, там будет действовать ярмарка подарков, сувениров и еды, посетители смогут участвовать в мастер-классах.

С 8 декабря вас ждут:
Встречи с Дедом морозом;
Уроки рисования с помощью секретной техники эльфов;
Керамика для детей и взрослых;
Кимэкоми – мастерская игрушек традиционной японской техники, изготовление ловцов снов, украшений и много других мастер-классов!

Программу можно найти здесь etm.lt/liepkalnio-kaledu-miestelis/

Время работы:
Вторник-пятница 16.00–20.00 ч.
Суббота-воскресенье 10.00–19.00 ч.

Цена: для взрослых – 3 евро; учеников, студентов, пенсионеров и инвалидов – 2,5 евро; детям до 2 лет – бесплатно; мастерские за дополнительную плату.

Посещение самой территории на улице бесплатное.

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