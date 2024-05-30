Лепкальнисское водохранилище снова приглашает на импровизированный курорт

Лепкальнисское водохранилище – одна из наиболее интересных вильнюсских подземных построек. Оно появилось в 1916 г. Водохранилище оборудовали под холмом. Конструкция отличается уникальной формой и акустикой – эхо в нем отражается 5–6 раз. Водохранилище использовали до 1987 г., затем оно находилось под охраной. Сейчас этот исторический объект открыт для посещения.
В ближайшие выходные посетителей "курорта" ждут экскурсии в водохранилище.
"На территории водохранилища будет установлена горка с водой, бассейн с пеной, желающие смогут участвовать в проведении научных экспериментов, запускать водные ракеты", - сказал Миколас Бистрицкас, глава Музей энергетики и техники.
Музей организует экскурсии в водохранилище и культурные мероприятия. В прошлом году это место посетили около 15 000 человек.
1 июня в Вильнюсе Go Vilnius организует Фестиваль холодного борща (Vilnius Pink Soup Fest). 2 июня в Литве праздную День пап.