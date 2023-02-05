Leopard 2 и БМП M2 Bradley. Военные эксперты пояснили, почему с западной техникой ВСУ может совершить прорыв в войне

В начале года российские войска активизировались на фронте. Так впервые за последние полгода им удалось захватить небольшой населенный пункт Соледар. Несмотря на все победные речи пропаганды РФ, все-таки нужно подчеркнуть, что Соледар это поселок городского типа с населением до войны около 10 тыс. человек.

Тем не менее российские военкоры преподносили захват этого городка, как принципиальную победу этой войны. Создалось такое впечатление, что речь идет о том, что они захватили город миллионник, а не рядовое провинциальное поселение. Следующей целью для себя Кремль ставит захват Бахмута. Одновременно в публичном информационном поле все чаще звучит тезис, что такие действия российской армии всего лишь начало и впереди громадное наступление войск РФ, сравнимое с вторжением в феврале прошлого года.

Украинская власть активно использовала этот информационный повод, практически на всех уровнях власти обращаясь к Западу за военной помощью. Один из сотрудников Офиса президента Украины на условиях анонимности рассказал, почему так тяжело дается решение по каждому виду вооружения. Так у некоторых европейских и американских лидерах сложилось мнение, что Россия все равно проиграет, поэтому долго раскачиваются и не торопятся с поставками.

К слову, подобным образом происходит процесс по передаче самолетов F-16 – западные лидеры всячески показывают, что не готовы быстро принять решение. Тот же источник в украинском ОП говорит, что сейчас происходит за закрытыми дверьми активная работа, чтобы переубедить американских и европейских политиков – ВСУ крайне нуждается в самолетах НАТО.

Однако, как известно, на данный момент есть позитивный прогресс по танкам западного образца – немецкие Leopard 2, американские Abrams, британские Challenger 2, а также БМП M2 Bradley, Marder и другие боевые машины вскоре появятся на поле боя в Украине. Какова будет их роль и почему украинское руководство так полагается на натовскую технику поясняют военные аналитики.

Наступление против наступления

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр присутствовала на недавней встрече украинского главнокомандующего Валерия Залужного и руководителя Объединенного комитета начальников штаба США Марка Милли. Их беседа состоялась в январе в Польше. Маляр так описывает трехчасовой разговор: это был профессиональный разговор, обмен их мнениями и конечный результат, который все понимают одинаково – Украине нужно вернуться к своим признанным границам.

«И это важно, почему я это сформулировала, потому что есть куча конспирологии о том, что кто нас толкает на то, чтобы мы отказались от какой-то части, шли на какие-то переговоры», – говорит Маляр.

Из этого тезиса госпожи Маляр можно сделать вывод, что планирование военных операций ВСУ координируется с высшим командованием США, а проведение наступательных или оборонительных действий входит в общее понимание войны с Россией.

В этом свете интересны поставки вооружения в Украину. Так в декабрьском пакете военной помощи от США вошли боеприпасы советского образца – 45 тыс. снарядов калибра 152 мм, 20 тыс. снарядов калибра 122 мм, 100 тыс. снарядов калибра 125 мм для танков и так далее. С учетом, что в январе было объявлено, что будут поставляться западные танки и еще больше САУ образца НАТО, можно сделать вывод, что пакет советских боеприпасов предназначен лишь для того, чтобы продержаться несколько месяцев на фронте до прибытия танков Leopard 2 и БМП M2 Bradley.

Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что основная логика военных действий со стороны ВСУ – это все та же маневровая оборона. Поэтому задача не стоит удерживать какой-либо населенный пункт любой ценой до последнего солдата, а наоборот сохранять жизнь как можно большему количеству бойцов, отходя на более выгодные для обороны рубежи.

Но говоря о наступлении украинской армии, то ее начало будет приурочено к тому периоду, когда российские наступательные действия пойдут на спад. Судя по заявлениям некоторых украинских чиновников это случится в конце весны, начале лета. Коваленко видит несколько путей.

Первый это наступление ВСУ в Луганской области. При этом, в случае удачной военной операции, если украинские подразделения дойдут до Старобельска, то таким образом перекрывается логистика в сторону Луганска. Также удержание Кременной, Рубежного, Северодонецка становится для россиян очень затруднительным.

Еще более важный плацдарм находится на юге в районе Мелитополя. Так там российские войска смогли сконцентрировать в треугольнике Васильевка-Токмак -Мелитополь значительные силы. Причем, предназначенные больше для обороны, чем для наступления.

«Тот, кто будет удерживать Мелитополь – контролирует весь юг Украины. Поэтому это ключевой город, как для ВСУ, так и оккупационной российской армии. Там можно ожидать важные и решающие сражения», – говорит Коваленко.

О том, что такие наступательные действия планируются украинским Генштабом говорят не только поставки техники с США и Европы, но и переформатирование внутри ВСУ. Так ряд бригад расформирована с целью создания новых механизированных подразделений, а некоторые бригадные части и вовсе открыто нацелены на наступательные действия, скажем 47 механизированная бригада позиционируется, как «подразделение прорыва».

Подобным образом сейчас формируются и другие военные подразделения. В той же Нацгвардии появляются аж восемь штурмовых бригад, основу которых составляют, как действующие подразделения, так и происходит набор добровольцев. Отдельно нужно упомянуть о проходящих обучение в Европе и США украинских военных, которые также готовятся к проведению активных наступательных действий ВСУ.

Западный кулак

Сергей Згурец, директор компании Defense Express, занимающейся военной аналитикой, говорит, что для проведения наступательных действий в составе механизированных бригад нужны танки, бронированные машины пехоты, артиллерия и прикрывающая авиация.

Згурец поясняет, что использование западных танков существенно отличается от тех образцов, которые раньше производил Советский Союз или РФ. Это поясняется тем, что западные боевые машины имеют в два раза улучшенные возможности выявления целей на поле боя. Так система обнаружения того же Leopard и Abrams на поле боя может зафиксировать танк врага на расстоянии 8–10 км, если будет позволять рельеф местности. А уничтожение вражеской техники возможно на расстоянии 3,5–4 км, при этом российские аналоги позволяют производить прямой выстрел на расстоянии около 2 км.

Важный момент в том, что россияне пользуются в основном устаревшими бронебойными снарядами типа «Свинец», неспособными пробить броню современных немецких и американских танков. Это поясняется тем, что новые образцы боеприпасов РФ не поступали массово для оснащения боеукладки в танках. При этом западные снаряды, типа, М-63 обеспечивают пробитие брони всех современных танков РФ, оснащенных динамической защитой.

«Натовские танки имеют совершенно другие возможности по взаимодействию с другими БМП и танками, потому что информационные системы как раз обеспечивают командиру осведомленность на поле боя, которая намного круче, чем то, что есть у советских танков», – говорит Згурец.

В свою очередь Коваленко поясняет, что самый современный танк РФ ¬Т-90М Прорыв по своим показателям отстает на поколение от французского Leclerc, британского Challenger 2, немецкого Leopard 2, американского Abrams. Эксперт поясняет, что Т-90М является глубокой модернизацией Т-80, при этом в Украине неоднократно такие танки уничтожались даже из гранатомета (шведского одноразового) АТ4, предназначенного для средне- и легкобронированной техники.

Tanko „Challenger 2“ pabūklas © Wikipedia.org

Подобным образом технически более совершенна и БМП M2 Bradley, обладающая оборудованием по взаимодействию с другими боевыми единицами. Bradley имеет противотанковые средства большой мощности, способна бороться с танками, обеспечивать надежную защиту пехоты и позволяет использовать все преимущества в вооружении и современной электронике на поле боя по сравнению с российскими БМП-1, БМП-2, БМП-3.

При этом аналитики сходятся на том, что такое техническое превосходство может стать решающим при ведении более агрессивных военных действий со стороны ВСУ.

Однако, нельзя сказать, что картинка для украинской армии складывается абсолютно радужная, ведь с поставками новой техники возникают и проблемы с ее эксплуатацией. Так Згурец акцентируют, что только во взаимодействии танки-БМП-пехота могут происходит наступательные действия, но тут встает важный вопрос, насколько экипажи боевых машин обучены их применению.

«Если вы бросите, например, шведский БМП без прикрытия, то вы его потеряете, какими технологичными он бы ни был. Даже экипаж танка Леопард, лет 5 на нем воюющего и обучающегося, на 70% используют возможности танка. Если мы говорим, что танкисты учатся в течение месяца, то 50% возможностей танка не используется на поле боя. Вопрос в том, чтобы украинский экипаж научился использовать все возможности танка. Вторая проблема в его обслуживании и ремонте. Это суровая реальность, которую нужно учитывать и не питать иллюзии, что все пройдет безоблачно и легко», – говорит Згурец.

Важным фактором на ведения военных действий Коваленко называет характеристики западных танков, в частности давление на грунт. Эксперт акцентирует, что этот показатель важен, если рассматривать местность с разными почвами. Именно поэтому тяжелый Abrams может использоваться не по всей территории Украины, а на одном и том же плацдарме не будут одновременно применяться, например, [советские] Т-64 и Т-72 и Abrams.

«Ввиду того, какое количество территории нам нужно освобождать с разнообразным рельефом, даже у Abrams будет свой участок. Хотя такой разброс разной военной техники по фронту может затруднить логистику. Но есть и позитивный момент – украинская местность идеальна для Leopard 2. А его электронные системы издалека замечают любое движение, поэтому хоть вражеский танк, хоть диверсионная группа с противотанковым ракетным комплексом будут уничтожаться», – завершает Коваленко.