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Почти полгода прошло с момента полноценного вторжения России на территорию Украины. О причинах этой войны, наличия или отсутствия коллективной ответственности русских, роли Запада в ее развязывании и о том, когда случилась та самая точка невозврата, приведшая к 24 февраля 2024 года мы поговорили с одним из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС филантропом, издателем, общественным деятелем, почетным доктором философских наук Иерусалимского университета Леонидом Невзлиным.
В эксклюзивном интервью Delfi Леонид Невзлин также попробовал дать прогноз, когда закончится эпоха Путина.
Начало эфира в 13.00
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