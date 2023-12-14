Лекция кинокритика Антона Долина в Вильнюсе отменена

В первоначальных планах была лекция (14 декабря) и показ фильма "Бабий Яр. Контекст", режиссера Сергея Лозницы. Однако кинотеатр Pasaka отменил договоренность о проведении этих мероприятий.

Администрация кинотеатра заявила, что причиной послужило участие Антона Долина в рекламном туре фильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" в кинотеатрах Латвии и Эстонии.

"Нам стало известно о взглядах Антона Долина на прокат фильмов, имеющих юридические и человеческие связи с Россией. Это мнение не совпадает с позицией кинотеатра Pasaka. Фильмы, связанные с Россией через компании, созданные в других странах, не должны попадать в репертуар кинотеатра, и мы предпринимаем все возможные меры, чтобы этого избежать", — заявила администрация кинотеатра.

Администрация кинотеатра утверждает, что приняла во внимание "новую полученную информацию, а также негативные отзывы зрителей и других участников рынка о мероприятии" и отменила анонсированные ранее лекцию и показ.