aA
В субботу поступило сообщение о том, что легионеллез унес жизнь еще одного пациента - на этот раз из возрастной группы 50–60 лет, сообщает представитель Каунасской больницы Саулюс Твирбутас. Это уже четвертый пациент, скончавшийся от легионеллеза.
Легионеллез в Литве унес жизнь четвертого пациента
© AFP / Scanpix

"За его жизнь боролись в течение недели", – сказал Твирбутас.

"В пятницу скончались два пациента, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания, оба из группы 80–90 лет. Всего с прошлой недели скончались 4 человека с легионеллезом", – продолжил он.

Статьи по теме:
От легионеллеза в Литве скончались два человека
В Литве подтверждены еще три случая легионеллеза

По словам Твирбутаса, в эти выходные в больницу доставили еще одного пациента из возрастной группы 80–90 лет, он находится в тяжелом состоянии.

"В реанимации также находится пациент 70–80 лет, который лежит в больнице уже неделю. Всего в больнице находится 10 больных легионеллезом", – сказал представитель больницы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Каунасском районе зафиксирован еще один случай легионеллеза

В Каунасе и в Каунасском районе зарегистрировано в...

В Каунасе вспышка болезни: два человека в реанимации

28 апреля поступило сообщение о том, что в Каунасскую...

TOP новостей

В этом году число случаев мошенничества в Литве удвоилось

Финансовые мошенники в первом квартале этого года...

В Литве может не остаться традиции начинать учебный год с 1 сентября, сократятся и каникулы

В Литве может не остаться традиции начинать учебный...

Синоптики зафиксировали новый рекорд

Синоптики сообщают, что прежде 6 мая такой низкой...

Karalius Karolis III Bakingamo rūmų balkone Karaliaus Karolio III karūnacija Londone karūnuojamas Karolis III Londone karūnuojamas Karolis III

В Лондоне состоялась коронация Карла III

В Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая проходит...

Глава консерваторов Литвы: все понимают, что будет лишь подготовка к новой войне

Председатель Союза отечества-Христианских демократов...