Легионеллез в Литве унес жизнь четвертого пациента

"За его жизнь боролись в течение недели", – сказал Твирбутас.

"В пятницу скончались два пациента, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания, оба из группы 80–90 лет. Всего с прошлой недели скончались 4 человека с легионеллезом", – продолжил он.

По словам Твирбутаса, в эти выходные в больницу доставили еще одного пациента из возрастной группы 80–90 лет, он находится в тяжелом состоянии.

"В реанимации также находится пациент 70–80 лет, который лежит в больнице уже неделю. Всего в больнице находится 10 больных легионеллезом", – сказал представитель больницы.