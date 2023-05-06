Легионеллез в Литве унес жизнь четвертого пациента

"За его жизнь боролись в течение недели", – сказал Твирбутас.
"В пятницу скончались два пациента, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания, оба из группы 80–90 лет. Всего с прошлой недели скончались 4 человека с легионеллезом", – продолжил он.
По словам Твирбутаса, в эти выходные в больницу доставили еще одного пациента из возрастной группы 80–90 лет, он находится в тяжелом состоянии.
"В реанимации также находится пациент 70–80 лет, который лежит в больнице уже неделю. Всего в больнице находится 10 больных легионеллезом", – сказал представитель больницы.
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