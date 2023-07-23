Легендарный рынок на палангском женском пляже: белье есть и по 3 евро

Рынок находится на женском пляже в палатках. В рабочий день не рано утром торговки только начинают раскладывать свой товар.
Этот рынок условно разделен на несколько зон – сначала идут несколько палаток с одеждой, в основном летней. Здесь можно купить платья, блузки, шорты, брюки. Цены самые разные: от нескольких евро до нескольких сотен. Далее идет зона, где продают нижнее белье – бюстгальтеры и трусики – они стоят 3–4 евро. Все примеряют на месте, здесь нет никаких примерочных.
Если пройти дальше, можно найти купальники, выбор их достаточно большой. Кроме того, на рынке есть разные аксессуары: обручи, резинки для волос, украшения.
Торговки на рынке немногословны, говорят с клиентами лишь по делу - о размерах, цветах и прочих актуальных вопросах.
Однако Дангуоле, которая продает льняную одежду, связанную своими руками, согласилась поговорить. Она рассказала, что вяжет одежду 14 лет.
"До этого я работала на комбинате в Клайпеде. Я вяжу только из льна – с начала на специальной вязальной машине, потом все сшиваю вручную, глажу", – рассказала она.
На этом рынке она торгует четвертое лето подряд.
"Как-то забрела сюда, попробовала принести свою одежду, стали брать, я стала приходить, – рассказала Дангуоле. – Я здесь бываю только летом, с 10 до 16–17 ч. Зимой, если что-то делаю, продаю через других людей. Конечно, может, хотелось бы где-то в другом месте торговать, это для моей одежды не самое подходящее. Все думаю о своем киоске или магазинчике".
Цены на одежду у Дангуоле разные: например, шорты стоят 35–40 евро, блузки – около 50 евро, брюки – 80 евро.
"Бывают дни, когда ничего не продаю, а бывает, что везет. По-разному. Если приходит человек, которому нравится лен и такие изделия, покупает, не нравится, такое не носит. Девушки любят шорты, брюки, джемперы, – рассказала она. – Важный фактор для меня погода – в плохую я не еду на рынок".