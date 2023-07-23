23 июля 2023 г. 14:37

Легендарный рынок на палангском женском пляже: белье есть и по 3 евро

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt
Turgus moterų paplūdimyje Palangoje
Turgus moterų paplūdimyje Palangoje
ФОТО: Delfi nuotr.

Почти вся Литва знает, что много лет на женском пляже в Паланге действует рынок, на котором можно купить нижнее белье, аксессуары, одежду. Самое интересное, что все это время рынок никак не менялся. Журналист Delfi побывала на рынке и поняла, что за десятилетия здесь ничего не изменилось.

Рынок находится на женском пляже в палатках. В рабочий день не рано утром торговки только начинают раскладывать свой товар.

Этот рынок условно разделен на несколько зон – сначала идут несколько палаток с одеждой, в основном летней. Здесь можно купить платья, блузки, шорты, брюки. Цены самые разные: от нескольких евро до нескольких сотен. Далее идет зона, где продают нижнее белье – бюстгальтеры и трусики – они стоят 3–4 евро. Все примеряют на месте, здесь нет никаких примерочных.

Turgus moterų paplūdimyje Palangoje

Если пройти дальше, можно найти купальники, выбор их достаточно большой. Кроме того, на рынке есть разные аксессуары: обручи, резинки для волос, украшения.

Торговки на рынке немногословны, говорят с клиентами лишь по делу - о размерах, цветах и прочих актуальных вопросах.

Однако Дангуоле, которая продает льняную одежду, связанную своими руками, согласилась поговорить. Она рассказала, что вяжет одежду 14 лет.

"До этого я работала на комбинате в Клайпеде. Я вяжу только из льна – с начала на специальной вязальной машине, потом все сшиваю вручную, глажу", – рассказала она.

На этом рынке она торгует четвертое лето подряд.

"Как-то забрела сюда, попробовала принести свою одежду, стали брать, я стала приходить, – рассказала Дангуоле. – Я здесь бываю только летом, с 10 до 16–17 ч. Зимой, если что-то делаю, продаю через других людей. Конечно, может, хотелось бы где-то в другом месте торговать, это для моей одежды не самое подходящее. Все думаю о своем киоске или магазинчике".

Turgus moterų paplūdimyje Palangoje

Цены на одежду у Дангуоле разные: например, шорты стоят 35–40 евро, блузки – около 50 евро, брюки – 80 евро.

"Бывают дни, когда ничего не продаю, а бывает, что везет. По-разному. Если приходит человек, которому нравится лен и такие изделия, покупает, не нравится, такое не носит. Девушки любят шорты, брюки, джемперы, – рассказала она. – Важный фактор для меня погода – в плохую я не еду на рынок".

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