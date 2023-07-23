Легендарный рынок на палангском женском пляже: белье есть и по 3 евро

Рынок находится на женском пляже в палатках. В рабочий день не рано утром торговки только начинают раскладывать свой товар.

Этот рынок условно разделен на несколько зон – сначала идут несколько палаток с одеждой, в основном летней. Здесь можно купить платья, блузки, шорты, брюки. Цены самые разные: от нескольких евро до нескольких сотен. Далее идет зона, где продают нижнее белье – бюстгальтеры и трусики – они стоят 3–4 евро. Все примеряют на месте, здесь нет никаких примерочных.

Если пройти дальше, можно найти купальники, выбор их достаточно большой. Кроме того, на рынке есть разные аксессуары: обручи, резинки для волос, украшения.

Торговки на рынке немногословны, говорят с клиентами лишь по делу - о размерах, цветах и прочих актуальных вопросах.

Однако Дангуоле, которая продает льняную одежду, связанную своими руками, согласилась поговорить. Она рассказала, что вяжет одежду 14 лет.