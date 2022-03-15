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В семье младшего сына легенды литовского баскетбола Арвидаса Сабониса Домантаса и его супруги Шашаны Розен в минувшие выходные родился первенец.
Об этом написал портал ESPN, позже появился комментарий и самого Домантаса Сабониса.
"Да, у нас только что родился младенец, я очень счастлив, это прекрасно", – сказал баскетболист.
Delfi напоминает, что Сабонис и Розен поженились в августе 2021 года. Пара живет в Лос-Анжелесе.
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