Об этом написал портал ESPN, позже появился комментарий и самого Домантаса Сабониса.

"Да, у нас только что родился младенец, я очень счастлив, это прекрасно", – сказал баскетболист.

Delfi напоминает, что Сабонис и Розен поженились в августе 2021 года. Пара живет в Лос-Анжелесе.