Ледяные скульптуры привлекли в Ниду множество людей: паромы работали без перерыва

 
ru.DELFI.lt
Užšalusi Nida
Užšalusi Nida

В выходные дни множество жителей Литвы ехало в Ниду, чтобы своими глазами увидеть созданные природой ледяные скульптуры. Люди стояли в очереди на паром по несколько часов.

Очереди у парома выстроились в субботу днем, но еще больше очереди образовались вечером со стороны Ниды - люди возвращались назад.

Читатели портала Delfi поделились фотографиями заторов и сообщили, что стояли в очереди к парому в Ниду около часа, а чтобы вернуться назад, придется ждать гораздо дольше.

Работник диспетчерской переправы Smiltynės perkėlа подтвердил, что в эти выходные в Ниду ехало очень много людей.

"Чтобы обслужить всех желающих, мы работаем без графика, без перерывов", – сказал он.

Обычно такие очереди у переправы стоят летом в длинные выходные.

„Smiltynės perkėlos“ sulaukė itin daug norinčiųjų persikelti į Nidą
„Smiltynės perkėlos“ sulaukė itin daug norinčiųjų persikelti į Nidą
„Smiltynės perkėlos“ sulaukė itin daug norinčiųjų persikelti į Nidą
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