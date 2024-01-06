Ледяные скульптуры привлекли в Ниду множество людей: паромы работали без перерыва

Очереди у парома выстроились в субботу днем, но еще больше очереди образовались вечером со стороны Ниды - люди возвращались назад.

Читатели портала Delfi поделились фотографиями заторов и сообщили, что стояли в очереди к парому в Ниду около часа, а чтобы вернуться назад, придется ждать гораздо дольше.

Работник диспетчерской переправы Smiltynės perkėlа подтвердил, что в эти выходные в Ниду ехало очень много людей.

"Чтобы обслужить всех желающих, мы работаем без графика, без перерывов", – сказал он.