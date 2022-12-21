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Ледяной дождь превратил полевые растения в сказочные цветы.
Ледяной дождь - это дождь, капли которого замерзают, падая на любую поверхность. Такое явление бывает, когда в холодное место приходит теплый атмосферный фронт.
Фотографии сделаны в Каунасском районе.
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