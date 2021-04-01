"Если вы соблазнились и купили билет, верните его, мы вернем деньги за него. Я призываю людей не отправляться в путь, если поездка - не вопрос жизни и смерти, если она не связана с работой, оставайтесь дома", – сказал журналистам LNK Баужис.

По его словам полиция готовиться проверять пассажиров на посадке, она будет выяснять цель их поездки.

"Мы с полицией договорились, что пассажиров будут проверять не в поезде, а на перроне, чтобы не задерживать отъезд. Поезд должен следовать по расписанию, поезда ходят строго по расписанию, чтобы не мешать друг другу, чтобы прибыть вовремя. Проверки будут на перроне.

Поэтому люди должны прийти к поезду не за 5, а минимум за 15 минут до отбытия. Конечно, нужно иметь при себе не только билет, но и документ, объясняющий поездку и ее необходимость", – сказал Баужис.

Он сказал, что в поездах Вильнюс-Клайпеда свободные места еще есть.

"Конечно, это популярный маршрут, он пересекает несколько муниципалитетов. Но я не могу сказать, что наблюдается какая-то массовость", – сказал он.

"Это не массовое явление, точно нет нескольких сотен желающих уехать. Едут те, кому нужно. Мы видим по потоку пассажиров – он не большой, не растет быстрыми темпами. Мы просто договорились с полицией, чтобы проверки проводили на перроне, чтобы не было задержки поезда", – сказал Баужис.

По его словам, с поезда пассажиров снимать не будут, будут выписывать штрафы.