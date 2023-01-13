"Дорогой литовский народ, я рад возможности поздравить вас и сразу же хочу поблагодарить за то, что вы ни на минуту не предали свободу. И не только в эти 323 дня жестокой, бесчеловечной российской войны, когда мы постоянно ощущаем вашу поддержку, но и на протяжении многих лет, с тех пор, как свободные сердца литовцев и путь Литвы в единую Европу вдохновили множество людей в разных странах", – заявил В. Зеленский, участвовавший в церемонии дистанционно.

Президент Украины подчеркнул, что Литва является одним из наиболее искренних защитников свободы.

"Ваш народ тогда защитил не только Телебашню, парламент и другие здания, вы тогда отстояли свой исторический выбор. Теперь мы вместе с вами на пути к победе. До окончательной победы над Российской империей. Россия уже не сможет ничего диктовать европейским народам, когда мы завершим эту войну уверенной победой над агрессором", – подчеркнул он.