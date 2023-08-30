30 августа 2023 г. 11:06

Латвия в приоритетном порядке поддерживает маршрут Рига-Даугавпилс-Вильнюс

 
rus.DELFI.lv
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

Латвия поддерживает восстановление пассажирского железнодорожного сообщения между Литвой и Латвией и в первую очередь создание маршрута Рига-Даугавпилс-Вильнюс, заявили в Министерстве сообщения Латвии. Это улучшит мобильность населения между двумя странами и одновременно решит проблемы с перевозкой пассажиров по маршруту между Даугавпилсом и Ригой.

Сейчас между государствами ведутся переговоры о наиболее выгодном варианте.

"Для нас важно, чтобы этим маршрутом пользовалось как можно больше пассажиров, потребности которых связаны не только с поездкой в одну или другую столицу. Мы считаем, что включение второго по величине города страны в маршрут полностью соответствовало бы этому условию. Надеемся, что операторы железнодорожных пассажирских перевозок в ближайшее время выступят с развернутым предложением", — заявил министр сообщения Латвии Янис Витенбергс.

AS Pasažieru vilciens и литовский государственный оператор пассажирских поездов LTG Link произвели расчеты и прогнозы возможных маршрутов, их исполнителей и расписания.

По расчетам Pasažieru vilciens, возобновление железнодорожного сообщения между Ригой и Вильнюсом обойдется в несколько сотен тысяч евро, в зависимости от выбранного маршрута. Маршрут через Даугаупилс будет значительно дешевле других вариантов, заявил председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.

Переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения между столицами всех стран Балтии начались в сентябре 2021 года.

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