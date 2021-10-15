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Литва, Латвия и Эстония вышли на первое место среди стран Европейского союза и Европейского экономического пространства по числу случаев заражения коронавирусом за 14 дней из расчета на 100 000 жителей.
Koronavirusas
Koronavirusas
© AFP / Scanpix

Согласно обновленным в четверг данным Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, в Литве кумулятивная заболеваемость по положению на конец прошлой недели составляла 972 случая на 100 000 жителей, в Латвии — 864 и в Эстонии — 859, передает RusERR.

В Литве показатель за неделю вырос на 176, в Латвии — на 283, а в Эстонии — на 200 случаев.

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Средний показатель по ЕС составляет 166 случаев — в пять раз меньше, чем в странах Балтии.

Смертность от коронавируса за 14 дней в Эстонии составила 40 случаев в расчете на миллион населения, т.е. седьмое место в ЕС.

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