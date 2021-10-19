"Я думаю, что об этом еще рано говорить. У нас есть средства, которые сегодня будем обсуждать в парламенте, я думаю, сначала надо их испробовать", – сказала спикер.

Кризисный совет под руководством премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в понедельник принял решение ввести жесткие меры по борьбе с распространением Covid-19.

Кабинет министров должен утвердить пакет мер на чрезвычайном заседании в среду, 20 октября. В случае позитивного решения они вступят в силу 21 октября. Кариньш заявил, они будут действовать в течение четырех недель, до 15 ноября.

Кариньш и Павлютс принесли извинения всем вакцинированным жителям Латвии. Они признали, что процесс вакцинации в стране фактически провалился, и это стало причиной для введения ограничений. "Многим это может показаться непонятным — почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали", — заявил Кариньш.