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Латвия намерена с 21 октября по 15 ноября объявить локдаун. Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что в Литве о подобном сценарии говорить пока рано.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я думаю, что об этом еще рано говорить. У нас есть средства, которые сегодня будем обсуждать в парламенте, я думаю, сначала надо их испробовать", – сказала спикер.

Кризисный совет под руководством премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в понедельник принял решение ввести жесткие меры по борьбе с распространением Covid-19.

Кабинет министров должен утвердить пакет мер на чрезвычайном заседании в среду, 20 октября. В случае позитивного решения они вступят в силу 21 октября. Кариньш заявил, они будут действовать в течение четырех недель, до 15 ноября.

Кариньш и Павлютс принесли извинения всем вакцинированным жителям Латвии. Они признали, что процесс вакцинации в стране фактически провалился, и это стало причиной для введения ограничений. "Многим это может показаться непонятным — почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали", — заявил Кариньш.

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