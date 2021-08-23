"Глупости, что надо говорить с безумными диктаторами... Для разговора нужны две стороны. Если одна стороне плюет тебе в лицо и обещает закопать тебя и уничтожить, так с кем надо говорить?", – сказал в понедельник профессор.
Ландсбергис сравнил ситуацию с митингом у парламента, который перерос в беспорядки.
"Приходит ревущая толпа куда-нибудь к парламенту и требует, чтобы с ними ревущими говорили... Они только того и хотят, чтобы ты вышел, а они на тебя будут выть: вот мы показали, как тебя ненавидим. Вот и весь результат общения", – сказал он.
По словам профессора, в целом введенные в отношении Беларуси санкции Запада не дали большого результата. А это, по его мнению, может даже побудить режим продолжать свою деятельность, за которую Запад его критикует и вводит санкции.
"Значит, так называемое давление недостаточное. Оно может наоборот побудить к таким действиям: ай, есть вы только это и делаете, то давите дальше, а мы будем свое делать. Таковы правила игры. Вы немного давите, а мы немного злимся и продолжаем делать свое. Как в басне Крылова: а Васька слушает, да ест украденное сало", – сказал Ландсбергис.
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