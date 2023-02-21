Ландсбергис принес публичные извинения Жемялису: я ошибся

"Хочу исправить ошибку, допущенную в моем в спешке подготовленном выступлении. С балкона Дома подписантов я призвал Жемялиса отказаться от прибыли в России и поддержать Украину, а это оказалось неверным замечанием.

Видмантас, соратник со времен Восстановительного сейма, заверил, что его сын с начала войны в Украине отказался от бизнеса в России, много потерял и многим помог украинцам. Ошибка есть ошибка, нехватка информации. Mea culpa", – писал Ландсбергис.

Delfi напоминает, что 16 февраля Ландсбергис обратился к мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису и предпринимателю Гедиминасу Жемялису.

По его словам, они "не перевели ни миллиона из своих российских доходов" в фонды помощи Украине. Однако, отметил Ландсбергис, еще не поздно предпринимать решительные меры.

"Участвовали некоторые компании, предприниматели, но не Матийошайтис, не Жемялис, они не перевели ни миллиона из своих российских доходов – это сразу прекратило бы разговоры. Да, если об этом стало известно, то начались бы проблемы у бизнеса в России, но неужели это важнее гибели тысяч лишившихся крова людей из-за незащищенного неба Украины?

Однако это еще не поздно сделать, уважаемый мэр, уважаемый сын Видмантаса. Только не надо травить радиоактивными отходами ни россиян, ни украинцев, ни литовцев, которые все ждут, когда рванет бомба в Островце", – сказал он.