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Россия придерживается кровавой политики, поэтому все чаще литовцев призывают продемонстрировать свою позицию и отказаться от русской культуры. Может, вся Литва не перестанет ругаться по-русски, но в школах могут отказаться от русской литературы и музыки, а в театрах – от русских пьес, опер, балетов. Эта идея не удивляет профессора Витаутаса Ландсбергиса. В беседе с блогером Ауримасом Камантаускасом он сказал, что это может быть неизбежным.
prof. Vytautas Landsbergis ir Aurimas Kamantauskas (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)
prof. Vytautas Landsbergis ir Aurimas Kamantauskas (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)

"Возможно, это неизбежно, ведь официальные власти России сделали все, чтобы Россия стала такой отталкивающей. Сами россияне не смогли сделать выбор: вот, они выглядят отталкивающе, а мы с ними не согласны. В России нет движения, которое сказало бы "мы не согласны". Есть движение несогласных, но это не массовое явление", – сказал Ландсбергис.

На вопрос, чем отличается гражданское общество в России, Беларуси, Украине и Литве, профессор ответил, что в России нет гражданского общества вообще.

"Разница очень велика. В России нет гражданского общества или же оно есть (бывают большие митинги, протесты, волнения), но тираны у власти его подавляют. Нет такой свободы духа, которая не сдалась бы.

prof. Vytautas Landsbergis ir Aurimas Kamantauskas (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)
prof. Vytautas Landsbergis ir Aurimas Kamantauskas (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)

Если тирания пугает, демонстрирует жестокость, насилие, она господствует. В России именно так. Похожая модель в Беларуси. Местный тиран в Минске вряд ли чем-то лучше, только что он несамостоятельный – ему дают полномочия в Москве. А если он ведет себя не так, как хотелось бы начальнику Москвы, тогда он страдает. Если ему надоест, этот начальник может кое-чем угостить. Тогда минский тиран заболевает. Сейчас все гадают, чем болен он, и сколько ему осталось жить... Что касается гражданского общества в Украине, во-первых, украинцы сейчас не хотят, чтобы в их страну вернулась тирания. Они жертвуют множеством жизней и верят, что это важно и значимо. Они хоронят своих друзей, но радуются получению нового оружия. Это огромная разница между украинским и литовским гражданским обществом", – заметил профессор.

Он заметил, что литовскому гражданскому обществу важно в данный момент не допустить внутренней враждебности.

prof. Vytautas Landsbergis ir Aurimas Kamantauskas (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)
prof. Vytautas Landsbergis ir Aurimas Kamantauskas (Gabrieliaus Jauniškio nuotr.)

"Если бы в Литве началась война, было бы немало воли к сопротивлению. Снова был бы террор, может, защитников Литвы снова с пренебрежением выбрасывали бы на площади, как это практиковалось. Чтобы этого не было, надо остановить распространение зла, его влияния. А первое зло - враждебность внутри. Когда в обществе разлад, враг знает, что можно подлить масла в огонь, злить, клеветать", – сказал Ландсбергис.

Профессор заметил, что идущие к власти часто забывают, что идут служить, а не править.

"Во мне еще жив идеализм Саюдиса, я думаю, что приход к власти - это приход к служению, а не правлению. Можно быть у власти и не пользоваться ею. Разве Адамкус построил дворец? Разве Грибаускайте построила дворец? На весь мир идет слава о дворцах Путина и Януковича. Вот и разница между тиранией и демократией", – сказал он.

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