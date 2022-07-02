Ландсбергис о статусе главы государства: Литва наконец-то расставила точки над i

"Говорят, что было много попыток (предоставления статуса). Я вообще не помню, чтобы они были. Один раз спикер Лорета Граужинене зарегистрировала такой проект, но потом его кто-то остановил. Я представляю как. Это была единственная попытка. А так разговоры были, поскольку коммуна говорила, что будет против, все и останавливалось", – сказал профессор.

По его словам, в Эстонии решение было принято давно.

"Меня это мало волнует. Это не мое дело. Сегодня, когда меня поздравляют, я говорю, что поздравлять надо Литовскую Республику. Она наконец-то расставила точки над i. Сейчас ее можно сравнить с Эстонской Республикой. В Эстонии давно принято решение, что с марта 1990 года, когда ВС Эстонии голосовал за независимость, Арнольд Рюйтель был главой Эстонии. Они давно это сказали, никто на стены не лез, землетрясений тоже не было. В Литве иногда были, но, может, сейчас все успокоится", – выразил надежду Ландсбергис.

"Я в конце концов начал понимать, если бы ВС не совершил историческую ошибку и 11 марта выбрал Альгирдаса Бразаускаса, думаю, никто из левых, из большой коммуны не протестовал бы, против того, что он является главой страны. Но проголосовали иначе, появилось много проблем. Тогда, конечно, была и моя вина. Когда меня спросили, согласен ли я быть кандидатом, я мог сказать - "не согласен". И спокойно выбрали бы из одного кандидата, как надо. Но я сказал, что согласен и тогда сделали ошибочный выбор. Выбрали Ландсбергиса. Вот сколько это проблем вызвало", – иронизировал он.

На вопрос, важно ли это решение лично для него, Ландсбергис ответил, что для него главное, чтобы не смеялись над Литвой.

"Здесь сейчас появляются разные умники, которые говорят, что Литвы вообще нет, Украины нет, независимость Литвы – незаконна. Еще был бы аргумент, что Литвой кто-то управлял, а сама она считает, что руководителя не было", – сказал профессор.

Комментируя ситуацию по Калининграду, он обратил внимание на то, что тут нередко используют неправильные слова.

"Слова часто бывают неточными, преувеличенными, искажающими положение. Что такое калининградский транзит? Ведь на самом деле речь идет о применении директивы на транзит российских товаров через территорию ЕС. Но это сухопутный путь, не весь транзит, и не все, что везут ограничено, пассажиров и разные товары никто не останавливает, это ограничение товаров некоторых производителей, стратегических или того, что могло бы использоваться Россией в агрессивной войне", – сказал он.

По мнению профессора, Россия, возможно, даже планировала, что будет делать после того, как вступят в силу ограничения, ведь о них было известно с марта.

"Они, может, посчитали, что они могут по этому случаю сделать в политическом плане. Что можно знать, может и какую-то военную провокацию могут осуществить. Но если захотят, что хочешь сделают. <...> Если Россия недовольна, не надо было нападать на соседнюю страну, не надо было всего этого страшного политического хаоса, ужасных преступлений, которые и сегодня совершают. И те, кто это делает, еще с претензиями выступают", – сказал Ландсбергис.

Что касается реакции Литвы на это, Ландсбергис сказал, что у нее нет никаких оснований идти на уступки России.

"Одна реакция хорошо известна. Это реакция острова Змеиный. Очень точная, справедливая реакция. А пугаться и искать иную, не знаю, справедливо ли. Может испугаться ЕС, но нам что делать. Мы не будем бунтовать против ЕС, jeiесли ЕС что-то решит, что будет нехорошо для нас. Будет жаль, но мы не уйдем из ЕС", – сказал профессор.

"Если ЕС начнет уступать России, тогда будет неприятная ситуация, может появиться разочарование в ЕС и в Литве, и в других местах. И недоверие. Может, нынешняя Россия и хочет скомпрометировать ЕС, заставив его уступить диктатору. Думаю, даже обсуждение каких-то претензий - это уже уступка. Можно было сказать так, как сказали на острове Змеиный", – прибавил он.

По словам профессора, ребус Калининграда появился в 1945 году.

"Когда Сталин аннексировал Калининградский край своим единоличным решением и крупные страны Запада не стали протестовать. Может, этот ребус оттуда надо решать, кто тогда допустил ошибку. Потом обсуждали статус этого края, в ЕП даже резолюции были приняты, что это - проблема Европы. То, что происходит в этом крае, то, как ведут с его культурным наследием. Изменили все названия, топонимы, переработали словарь. Диктаторы привыкли так действовать, они и еще что-то могут приказать, размахивая бомбой. Но, кажется, Европа понемногу начинает осознавать, с кем имеет дело", – сказал Ландсбергис.

Он считает, что приглашение Швеции и Финляндии в НАТО - важный момент.

"Россия хотела, чтобы Балтийское море было российским. Тут они уже потерпели поражение. Остается Петербург и Калининград, названный так по имени одного из сталинских бандитов. В том крае есть жители, это новые жители, они могли бы существовать, быть может, как новое государство, какое-то новое образование в Европе, но нынешний управляющий России этого не допустит. Может, даже лучше разбомбит, чем позволит жителям так называемого Калининграда высказать, где они хотят быть - в Европе или в Азии. По историческим, географическим культурным данным - они в Европе. Но им, наверное, не разрешат стать европейцами. А армия, которую туда запихали, может вернуться домой", – сказал Ландсбергис.