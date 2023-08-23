Ландсбергис о 34-ой годовщине Балтийского пути: это символ, который может воодушевить угнетаемых на сопротивление

По мнению профессора, у Литвы могло быть более безопасное соседство, если бы повторилась та впечатляющая акция, организованная 34 года назад народами трех Балтийских стран. По словам Ландсбергиса, если бы три года назад, после фальсифицированных выборов президента Беларуси , у дворца Александра Лукашенко собралось столько же людей, сколько стояло литовцев на Балтийском пути, все сложилось бы иначе.

"Это способ увидеть, как можно преодолеть угнетение без поджогов автомобилей, без битья витрин магазинов. Это может быть пример, который никуда не исчезает, он не меркнет, он просто отмечается или не отмечается", – сказал профессор.

По словам одного из самых видных политиков, приведших Литву к независимости, Балтийский путь — это своего рода символ, который может воодушевить людей, сомневающихся или не осмеливающихся сопротивляться угнетению.

"Балтийский путь может быть очень вдохновляющим примером. Однако необходимо, чтобы о нем знали, а не просто вспоминали, как о некогда случившемся факте", – сказал Ландсбергис.

"Представьте — тогда в Литве миллион человек вышли на Балтийский путь. Рядом с нашей страной есть Беларусь, наш сосед. Если бы миллион человек пришли ко дворцу Лукашенко, когда было движение против правительства Лукашенко, три года назад, из-за фальсифицированных выборов, разве сидел бы он там сейчас?" – заявил профессор.

"А когда пришли тысячи людей, их разогнали. Но никто не осмелился прийти и разогнать Балтийский путь", – подчеркнул В. Ландсбергис. По его словам, сам литовский народ должен чаще вспоминать о состоявшемся 34 года назад мирном протесте трех Балтийских стран. По мнению Ландсбергиса, пример "Балтийского пути" мог бы помочь защитникам различных прав.

"Возможно мы недостаточно делаем для того, чтобы помнить прекрасные страницы своей истории? И вспоминали бы чаще – не только по случаю годовщины, но и при рассмотрении таких вопросов об освобождении, о борьбе за права, вот здесь тоже борьба за права", – сказал он.