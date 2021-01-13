"Такова реальность современного мира и это надо последовательно объяснить людям", – сказал Ландсбергис.

- Профессор, мы вспоминаем 30-летие трагических событий 13 января. По Вашему мнению, достаточно ли хорошо эти события оценили в коллективном сознании общества?

- Пусть на этот вопрос отвечает общество. Мне кажется, что это достаточно глубоко в нашем сознании... Может, молодежь менее опытная или меньше знает. Но обязанность родителей и системы образования заботиться об информировании молодежи, о ее знакомстве с историей Литвы. Я не должен рассуждать за всех людей, достаточно ли серьезно они относятся к тому, что произошло, где мы были, боролись и победили.

Я думаю, что большая часть общества серьезно и солидно настроена в этом отношении.

- Слышатся слова о том, что, возможно, 13 января надо отмечать с высоко поднятой головой, как день победы.

Я думаю, этот вопрос давно назрел. Об этом часто говорят. В парламенте есть проект резолюции (переда проводилась до его принятия парламентом), в котором подчеркивается победа. Я думаю, этот вопрос назрел. Это трагическая, но победа.

- Однако в упомянутой резолюции больше внимания уделили вопросу не как отмечать 13 января, а появлению Вашей фамилии. Оппозиция и некоторые политики были недовольны, что отмечено, что победа была достигнута, когда Вы возглавляли Верховный совет-Восстановительный сейм. Говорят, что так хотят поднять вопрос вашего статуса.

- Если они претендуют, пусть сами с собой и разбираются. У меня никаких замечаний нет. Я вижу тексты Конституции, я знаю, где я был, что я делал. Я не должен ни с кем спорить: ни с безграмотными людьми, ни с высокомерными, отрицающими факты. Нет смысла спорить.





- Прошло 30 лет с момента событий 13 января. В обществе за это время произошли перемены, менялись поколения политиков. Что, по Вашему мнению, еще не сделано, что еще важно, если говорить о 13 января?

- В некотором отношении Литва как государство могла, видя международный масштаб и контекст этой драмы и столкновения, вести себя государственнее... Соответственно это оценить. Мы в Верховном совете оценили той же ночью, что это необъявленная война СССР против Литвы и покушение на ее независимость. Это надо отчетливее понимать. Мы устояли в этой войне, но это была настоящая война, которая еще не завершилась, ее пытается продолжить власть современной России, нападая на литовских судей. Такова реальность нашего мира и это надо последовательно объяснять людям.

- В резолюции это отмечено, что еще надо делать?

- Во-первых, это незавершенное дело. Об этом говорят, об этом публично дискутируют, издают книгу о событиях 13 января. Там поднимают вопросы, на которые не ответили. Может, когда-то на них ответят.

- Вы, призывая людей во время пандемии остановиться и соблюдать условия карантина, напомнили о 13 января. Как Вы ощущаете атмосферу общества сейчас? Общества, которое столкнулось с опасным вирусом. Чувство сплочения и осознания того, что нужно сопротивляться, сейчас и 30 лет назад отличаются? Или это несравнимые вещи?

В определенном смысле сравнение возможно. Многие люди понимают, что опасность велика, надо быть солидарными, едиными, придерживаться единой политики в отношении этого врага. Ну, а другие пытаются разрушить это единство фронта... Но это вопрос совести.

- В публичном пространстве сообщили о людям, которые прививаются вне очереди. Рассуждают, не наследие ли это советского периода. Вы согласны с этим или это что-то другое?

- В нашем обществе достаточно много проявлений советского наследия, поэтому ничего удивительного, что кто-то хочет воспользоваться служебным положением. Это делают в разных целях.

- А как Вы оцениваете работу политической элиты во время пандемии. Не перешла ли границу конкуренция между политиками?

- Может, придет время, когда поведение политиков оценят, оценят предложенные ими действия или то, что они не сделали с учетом влияния этого на последствия в текущем моменте. На самом деле самое главное - здоровье и жизни людей. Если кто-то считал, что это не главная задача, – это вопрос их совести.