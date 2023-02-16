Ландсбергис: человечество сатанеет, платит деньги людоедам, чтобы продолжалась война

"Короткое замечание было бы таким – люди сатанеют. Европа народов переходит в Евразию людоедов. Так новый фюрер пытается узаконить цель своего русского мира. И как человечеству выбраться из этой чертовщины? Как остановить агрессивный руссофашизм, прекратить войну людоедов против людей, разрушение их городов и тотальное уничтожение, от которого получают удовольствие? Как остановить, если людоеды продолжают участвовать в деятельности международных организаций, которые унаваживают помоями лжи?", – сказал Ландсбергис.

"Убийства, по их словам, неизбежны, поскольку наличие свободных народов по соседству представляет опасность для тиранов. И в то же самое время государства людей платят людоедам, чтобы продолжалась уничтожающая геноцидная война", – сожалел профессор.

"Что надо делать? Надо всем, особенно руководителям государств, протереть глаза и промыть их от страха и ненависти", – призвал он.

Обращаясь к собравшимся, Ландсбергис порадовался инициативам, цель которых - помощь Украине. По его словам, все "те, кто жертвовал на турецкий "Байрактар", подаренный Литвой "Ястреб", стоят на стороне правды и света. Однако Ландсбергис раскритиковал тех, кто перед лицом войны "ожесточился".

"Частная жертва – тоже оружие. Литовская община совершила чудо – чудо солидарности людей во время акции "Раделаем" (Radarom). А если бы так расшевелились более богатые общества – может, не потребовались бы и пораженные столбняком правительства. И голубое небо Украины с желтым солнцем было бы закрыто радарами от путинских грифов", – сказал он.

Профессор обратился к мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису и предпринимателю Гедиминасу Жемялису. По его словам, они "не перевели ни миллиона из своих российских доходов" в фонды помощи Украине. Однако, отметил Ландсбергис, еще не поздно предпринимать решительные меры.

"Участвовали некоторые компании, предприниматели, но не Матийошайтис, не Жемялис, они не перевели ни миллиона из своих российских доходов – это сразу прекратило бы разговоры. Да, если об этом стало известно, то начались бы проблемы у бизнеса в России, но неужели это важнее гибели тысяч лишившихся крова людей из-за незащищенного неба Украины? Однако это еще не поздно сделать, уважаемый мэр, уважаемый сын Видмантаса. Только не надо травить радиоактивными отходами ни россиян, ни украинцев, ни литовцев, которые все ждут, когда рванет бомба в Островце", – сказла он.