Ландсбергене о строительстве школы в Калненай: необоснованные инсинуации

„Потому что (а) выборы и (б) это не первые выборы, по которым проводилась кампания (даже кампании, потому что, ну, немало таких хитрецов), были построены на ложной политической атаке на меня, на мою семью , о том, что я создала и создаю, И (в) дождавшись инсинуаций, не имеющих ничего общего с действительностью, я хочу сразу задать вопрос – и не впервой: вы серьезно?!“, – пишет Ландсбергене в своем аккаунте в Facebook.
„Эта комиссия уже БЫЛА. Во время последних выборов. На все вопросы ответили уже ТОГДА. С тех пор ничего не изменилось. Ведомства – слава Богу, мы живем в правовом государстве – все инсинуации опровергли“, – подчеркнула она.
Основатель сети частных школ подчеркивает, что в этой истории нет оснований поднимать вопросы.
„На этот раз — ну, потому что надо выжать что-то новое — мы говорим о назначении земли. Когда участок был куплен, его назначение было общественное. Кстати, большинству людей такое назначение не нравится, ведь жилое гораздо лучше. Участки общественного назначения предназначены, например, для школ.
Что на нем стоит? Школа! Мы работали, работаем и будем работать по западным стандартам. В этом смысле я не представляла, что ЗДЕСЬ ЕЩЕ можно к чему-то придраться. Интересно, что будет на следующих выборах?! – пишет Ландсбергене.
„Я не могу комментировать работу и решения муниципалитета, потому что, ну, мы делаем свою работу, они свою, поэтому они могут сами комментировать свою работу“, – подчеркивает она.
Поэтому все поднятые в публичном поле вопросы по поводу строительства школы она называет необоснованными инсинуациями.
„И еще. Всем, кто не поленится углубится и проверить информацию, я бы предложила вспомнить, что из-за этого подверглась нападению 4 года назад. Должно быть очевидно, что это беспочвенные инсинуации. Давайте не будем содействовать распространению лжи, ладно? Stop fake“, — подчеркивает она.