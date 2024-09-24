Ландсбергене о строительстве школы в Калненай: необоснованные инсинуации

„Потому что (а) выборы и (б) это не первые выборы, по которым проводилась кампания (даже кампании, потому что, ну, немало таких хитрецов), были построены на ложной политической атаке на меня, на мою семью , о том, что я создала и создаю, И (в) дождавшись инсинуаций, не имеющих ничего общего с действительностью, я хочу сразу задать вопрос – и не впервой: вы серьезно?!“, – пишет Ландсбергене в своем аккаунте в Facebook.