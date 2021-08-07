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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратится в Международную организацию по миграции (МОМ) с просьбой помочь мигрантам вернуться на родину из Беларуси.
Ландсбегис призывает Международную организацию по миграции помочь мигрантам вернуться на родину
© Savivaldybės archyvas

"В понедельник я намерен обратиться в МОМ, просить, чтобы она вмешалась и помогла вернуться в Ирак находящимся в Беларуси мигрантам", – сказал 7 августа Ландсбергис.

По его словам, белорусский режим не дает некоторым иракцам вернуться в Минск из приграничной зоны.

"По нашим данным, есть несколько таких случаев, но это вызывает беспокойство – режим Лукашенко не дает людям вернуться. В этот процесс должны вмешаться международные организации и всеми способами помочь людям добраться до Минского аэропорта, а оттуда - домой", – сказал Ландсбергис.

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"Сегодня мы получили видео, на которых видно, что устанавливают баррикады, людям не дают вернуться назад. Режим их пригласил, а сейчас хочет заточить в Беларуси", – прибавил он.

Литовская сторона не принимает мигрантов и возвращает их назад на территорию Беларуси.

По словам Ландсбергиса, тут очень важна помощь МОМ, ведь в Минск практически каждый день будут прилетать пустые самолеты, на которых эти люди смогут вернуться.

"Да, как нам в Литве помогают вернуть людей на родину, они должны срочно включиться в процессы в Беларуси и сделать так, чтобы обманутые люди могли вернуться домой", – сказал Ландсбергис.

Ирак на неопределенное время останавливает пассажирское авиасообщение с Минском. Из Ирака в Беларусь будут летать только пустые самолеты, на которых граждане Ирака смогут вернуться на родину, сообщает Администрация гражданской авиации этой страны.

В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 4100 мигрантов. Большая их часть – граждане Ирака.

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