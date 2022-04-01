Lietuvos tūkstantmečio vaikai и www.ukrainiankids.lt (регистрация на сайте) при беспрецедентной поддержке десятков неравнодушных литовцев и местного бизнеса создают настоящий город мечты для пострадавших от войны детей.
Событие проходит каждую субботу в огромном здании Центра современного искусства Вильнюса и каждое воскресение в Университете Витаутаса Великого. Миссия лагеря – вернуть детям чувство защищенности и беззаботного детства. При этом важно продолжать делиться информацией о лагере среди всех вновь прибывших украинцев, дойти до каждой семьи, каждого ребенка.
Все инициативы, желающие принять участие в развитии проекта дневного лагеря, тепло приветствуются. Социально ответственный бизнес приглашают к партнерству. Это даст возможность проводить мероприятие на постоянной основе и охватить большее количество пострадавших детей.
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