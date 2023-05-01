Курортные контрасты: в выходные в Паланге и Ниде - столпотворение, а в Швянтои - полный штиль

Между тем Швянтои находится всего в 15 км от Паланги.
Delfi накануне сообщал, что в Паланге и в Неринге людей не меньше, чем летом.
В Швянтои на центральной улице Копу - тишина. На курорте закрыты кафе и рестораны, не работают места развлечений. Есть только электрические машинки и автоматы для игр, но и они не привлекают внимания.
Когда приезжаешь в Швянтои из гудящей Паланги, кажется, что находишься в какой-то забытой всеми глуши.
Продавец сувениров на ул. Копу сказала: "Людей мало, торговля вялая". Она не могла сказать, когда в Швянтои начнется сезон.
"Наверное, надо ждать лета, сейчас все едут в Палангу. Там больше развлечений. У нас спокойно", – признала женщина.
В целом картина в Швянтои мрачная: домики для отдыха напоминают советское время.
Людей можно встретить у моря, в городе прохожих очень мало.
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