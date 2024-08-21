2024.08.21 14:32

Курган в Укмерге снова украсили качели

 
ru.DELFI.lt
Supynės
Supynės
ФОТО: „Ukmergės žinios“

Активные жители Укмерге – члены общины „17 декабря“ – на свои средства построили на кургане в Укмерге качели.

Дарюс Бурнейка, член общины „17 декабря“, рассказал, что, когда увидел, что на кургане больше нет качелей, его вечерние прогулки стали не такими интересными. Посоветовавшись со специалистами администрации Укмергского района и членами общины „17 декабря“, мужчина приступил к работе – он обновил каркас старых качелей, используя новые металлоконструкции и элементы крепления, чтобы жильцы и гости города могли безопасно и комфортно пользоваться качелями. Такой новостью поделились в муниципалитете Укмергского района.

Сообщается, что качели на вершине кургана радовали людей с 2016 года, но позже их не стало.

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