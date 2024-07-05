2024.07.05 14:39

Курьезная ситуация: после использования дисконтной карты акция была недоступна

 
ru.DELFI.lt

Читатель портала Delfi Арминас поделился с редакцией курьезной ситуацией – после использования дисконтной карты Maxima были упразднены некоторые скидки.

На видео, которое читатель сделал в одном из каунасских магазинов, видно, что мужчина получил скидку за зеленый салат (больше 1 евро). Однако после использования дисконтной карты Maximа Ačiū, скидка уменьшилась до нескольких десятков центов.

„Сейчас знаем, за что нам Maxima говорит „спасибо“, – иронизировал читатель.

Пресс-секретарь Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене пояснила Delfi, что причина - технические неполадки.

„Салат, который продают на развес, с 20 ч. продают со скидкой. На витрине есть наклейка с информацией для клиентов - скидка не действует вместе с другими акциями или специальными предложениями. Этот товар включен в издание „Удачные цены“ и его продают по обычно цене и цене со скидкой при использовании карты Ačiū. По этой причине, увиденное автором на мониторе - это техническая проблема, мы ее сейчас решаем“, – сказала она.

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