Курьез на границе: сообщается, что из Литвы в Беларусь в поисках лучшей жизни сбежал мужчина

Об этом сообщили белорусские пограничники, рассказав, что мужчина был задержан 15 февраля в Гродненской области.

"Это гражданин Хорватии. У него было два рюкзака с вещами, в рюкзаке среди прочих вещей был нож и деньги. Мужчина сказал, что цель его побега – Беларусь или Россия, где он надеялся найти работу и условия жизни получше", – сказано на сайте белорусских пограничников.

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис подтвердил, что такой инцидент был.

"Был зафиксирован факт нарушения границы. Это было 14 февраля, рано утром, в Лаздийском районе. Там один человек незаконно пересек границу", – сказал он.

Правда, он не мог подтвердить, что речь идет о том же человеке, о котором говорят белорусы и сказал, что информацию белорусской стороны надо оценивать критически.

В том месте, где это произошло, стоит забор высотой 2 м, наверху забора - колючая проволока.