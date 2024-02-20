Курьез на границе: сообщается, что из Литвы в Беларусь в поисках лучшей жизни сбежал мужчина

Об этом сообщили белорусские пограничники, рассказав, что мужчина был задержан 15 февраля в Гродненской области.
"Это гражданин Хорватии. У него было два рюкзака с вещами, в рюкзаке среди прочих вещей был нож и деньги. Мужчина сказал, что цель его побега – Беларусь или Россия, где он надеялся найти работу и условия жизни получше", – сказано на сайте белорусских пограничников.
Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис подтвердил, что такой инцидент был.
"Был зафиксирован факт нарушения границы. Это было 14 февраля, рано утром, в Лаздийском районе. Там один человек незаконно пересек границу", – сказал он.
Правда, он не мог подтвердить, что речь идет о том же человеке, о котором говорят белорусы и сказал, что информацию белорусской стороны надо оценивать критически.
В том месте, где это произошло, стоит забор высотой 2 м, наверху забора - колючая проволока.
"Этот человек набросил на колючую проволоку теплую одежду, куртки, брюки, потом перелез через забор, – сказал Мишутис. – Он сделал все очень быстро, патруль не успел его остановить".
После инцидента было начато расследование, за незаконное пересечение границы грозит штраф или лишение свободы на срок до 2 лет.
Местность осмотрели пограничники с собаками, ничего подозрительного не обнаружили.
"Скорее всего, человек был один", – сказал Мишутис, заметив, что такое пересечение границы меньшее зло, чем проникновение нелегалов на территорию Литвы.
В этом году число нелегалов, которые пытаются проникнуть в Литву, сократилось. Однако пограничники не исключают, что с наступлением весны количество мигрантов вырастет.
Белорусы сообщают, что задержанному гражданину Хорватии грозит штраф и депортация.
На вопрос, как сейчас решается вопрос депортации из Беларуси, Мишутис ответил, что с начала кризиса нелегальных мигрантов этот вопрос с Беларусью не решается, сотрудничество не ведется.
"Это они должны связаться, должна быть назначена встреча на КПП, предъявлены документы, доказательства. Мы никакие сообщения не получали, поэтому неясно, что они имеют в виду под депортацией", – сказал собеседник.