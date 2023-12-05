Курьер Wolt оставил машину посреди оживленной дороги

Видео появилось в группе "Рейд в Вильнюсе" на фейсбуке. Водителей действия курьера Wolt очень удивили.
Поворот в ресторан Hesburger не с ул. Укмергес, а с ул. Гележинё Вилко, поэтому водитель решил не объезжать, а поступить иначе - бросить машину посреди проезжей части и бежать в ресторан.
Инструктора по вождению Артураса Пакенаса такие действия курьера очень удивили, он сказал, что с таким нарушением нельзя мириться.
"С таким поведением мириться нельзя. Если человек не умеет себя вести в обществе, не соблюдает порядок, ставит других под угрозу, ему не место за рулем автомобиля. За такие действия надо лишать прав, если они у этого человека вообще есть. Я не понимаю, куда мы идем, похоже, возвращаемся в дикие 90-ые", – сказал Пакенас и подчеркнул, что то место, где оставлен автомобиль - одно из самых опасных в Вильнюсе, поскольку это перекресток двух оживленных улиц.
Инструктор также заметил, что в этом месте люди, которые едут с ул. Укмергес, должны уступать дорогу тем, кто едет по Гележинё Вилко, а оставленный в конце разделительной полосы автомобиль курьера Wolt, закрывает видимость и представляет угрозу для других водителей.
"В конце концов, его самого могут сбить, там очень оживленное движение. С таким нельзя мириться. Я понимаю, если бы это был автомобиль скорой, врач из которой спешил бы к пострадавшему, тут время дорого. Но нельзя так делать, чтобы быстрее забрать бутерброд. Извините... Это недопустимо. Если не знаешь, как доехать до ресторана, меняй работу", – сказал Пакенас.
Полиция, чтобы оценить нарушение, попросила человека, который сделал это видео, прислать его на портал epolicija.lt.
Представитель полиции Йоруне Люткене сказала, что в данном случае есть несколько нарушений: недопустимый переход улицы пешеходом, создание опасной ситуации, остановка и стоянка в неположенном месте.