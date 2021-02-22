Курение в Литве становится дорогим удовольствием: ждет еще один скачок цен и не последний

По словам главы Национальной ассоциации производителей табачной продукции Арнас Невераускас, 1 марта 2021 года вступят в силу повышенные акцизы на сигареты, сигариллы и курительный табак - это последний этап подорожания акцизов в рамках плана на 2019–2021 гг.

По данным Минфина, с марта 2021 года сигареты в среднем подорожают на 0,13 евро за 20 шт.

Невераускас сказал, что в ближайшее время начнутся дискуссии о плане акцизов нового периода, его утвердят весной этого года. Он также заметил, что в сфере сигарет постоянно чувствуется давление нелегальной продукции, например в этом году исследование показало, что 31,5% найденных пачек - контрабандные.

"По этой причине повышение акциза на сигареты должно быть умеренным и последовательным", – сказал собеседник.

По данным Департамента статистики Литвы, в 2019 г. самые дорогие сигареты в Литве (20 шт.) стоили 4,42 евро, средние – 3,74 евро, а самые дешевые – 3,26 евро.

Для сравнения, в 2006 г это было соответственно 1,67 (5,77 литов), 1,09 (3,76 лита) и – 0,76 (2,62 лита).

Как менялись цены, можно увидеть здесь:

С 2005 по 2019 г. количество людей, которые курят каждый день, сократилось на 5,6%, до 18,9%. Тех, кто курит время от времени, стало на 0,1% меньше (всего 4,8%), некурящих стало больше на 7,3% (76,3%).