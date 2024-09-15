Купленная с аукциона квартира стала настоящим кошмаром: бывшие жильцы оставили тараканов и „подарок“

„Друзья советовали просто вышвырнуть их из квартиры, но я решил действовать по закону. Сначала пытался договориться, предлагал даже снять им временно жилье, но они не съезжали. Терпение лопнуло, я обратился в суд. Тут началось самое интересное“, – рассказал Скерис.

Однако после выяснилось, что в квартире еще живут ее бывшие владельцы - брат и сестра, которые категорически отказываются съезжать.

Гедрюс рассказал, что 4 года назад увидел на аукционе интересный вариант - трехкомнатную квартиру площадью 48 кв. м, которую удалось купить за 40 000 евро.

Свою историю Delfi рассказал Гедрюс Скерис. Он покупал жилье с аукциона не в первый раз, но покупка, сделанная три года назад, принесла много хлопот и проблем.

„Люди живут в твоей квартире, не платят аренду, не оплачивают коммунальные услуги, а мы еще платим за суды. <...> Так около 40 000 евро оказались „заморожены“, появились другие расходы. В результате стоимость квартиры выросла“, – подсчитал Скерис.

Выяснилось также, что эти люди только уверяли, что платят за коммунальные услуги, на деле образовалась большая задолженность.

„Кроме того, эти люди подавали жалобы, требовали поменять судью, коллектора, жаловались на нас. С их стороны было сделано все, чтобы затянуть процесс“, – сказал Скерис.

По его словам, рассмотрение дела в суде затягивалось, например, потому, что женщина, жившая в квартире, декларировала место жительства в другом городе, поэтому были проблемы с вручением ей повесток и других документов. Все это затягивало решение проблемы.

В первый раз в суд он обратился в 2021 году, но решение о выселении было принято только в 2024 году.

Но и этого оказалось мало, надо было найти коллектора, который выселил бы людей из квартиры. Выяснилось, что коллекторы стараются не браться за такую работу.

„С трудом наш адвокат нашел коллектора, который взялся за выселение. Ему удавалось созвониться с этими жильцами, договориться о встрече. Без помощи полиции коллектору удалось уговорить этих людей съехать“, – вспоминает Скерис

Казалось, что после выселения проблемы закончились. Но, когда он впервые увидел квартиру, которую купил - обомлел.