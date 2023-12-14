Купивший тортилью покупатель пришел в ужас: так недолго и отравиться

"В этот предпраздничный период в наши магазины приходит больше чем обычно покупателей, также в администрацию обращается немало людей. Из-за большого потока обращающихся мы не всегда успеваем так быстро ответить, как этого хотят клиенты. Сожалеем и приносим извинения. Мы всегда реагируем на жалобы клиентов, также и в этом случае – мы уже вернули деньги за некачественный товар. Конечно, в таких случаях мы связываемся с магазином, выясняем причины, связываемся с поставщиками – выясняем, почему так случилось, как этого избежать в будущем", – сказала Красаускене.