Купивший тортилью покупатель пришел в ужас: так недолго и отравиться

 
ru.DELFI.lt
„Rimi“ e-parduotuvėje įsigytos tortilijos
„Rimi“ e-parduotuvėje įsigytos tortilijos
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

Каунасец, купивший продукты в электронном магазине Rimi, был неприятно удивлен. Экологические тортильи оказались с плесенью. Мужчина предупреждает других клиентов Rimi – так недолго и отравиться, сообщает портал Kas vyksta Kaune.

"Высылаю фотографии продуктов, которые присылает электронный магазин Rimi в Каунасе. 3 упаковки и все плотно закрыты. Предупредите людей, так и отравиться недолго. Так пришлось выбросить все тортильи", – писал читатель портала Kas vyksta Kaune.

Мужчина сказал, что писал и в администрацию Rimi, но ответа не получил, поэтому обратился в Государственную продовольственно-ветеринарную службу и в СМИ.

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Эгле Красаускене 12 декабря сказала Kas vyksta Kaune, что деньги покупателю уже вернули, будут выяснять, как могла сложиться такая ситуация.

"В этот предпраздничный период в наши магазины приходит больше чем обычно покупателей, также в администрацию обращается немало людей. Из-за большого потока обращающихся мы не всегда успеваем так быстро ответить, как этого хотят клиенты. Сожалеем и приносим извинения. Мы всегда реагируем на жалобы клиентов, также и в этом случае – мы уже вернули деньги за некачественный товар. Конечно, в таких случаях мы связываемся с магазином, выясняем причины, связываемся с поставщиками – выясняем, почему так случилось, как этого избежать в будущем", – сказала Красаускене.

„Rimi“ e-parduotuvėje įsigytos tortilijos
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии