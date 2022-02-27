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Представители русской научной и культурной общественности Литвы выступили против нападения России на Украину и призвали подписывать петицию "Культура против войны в Украине".
"Культура против войны": русская интеллигенция Литвы осудила действия Кремля и поддержала Украину
© Itar-Tass / Scanpix

"Мы, представители русской научной и культурной общественности, живущие в Литве, выражаем протест против военных действий в Украине и солидаризируемся с гражданами государства, подвергшегося нападению cо стороны российского агрессора. То, что происходит сейчас в Украине, не имеет ничего общего с теми выдающимися представителями русской культуры, которые сопротивлялись в прошлом и сопротивляются в настоящее время диктаторским и фашистским режимам. Призываем всех людей доброй воли поддержать наше требование о прекращении агрессии России против независимой Украины", - пишут авторы петиции, которую можно подписать на сайте change.org.

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Кафедра русской филологии Вильнюсского университета, а также Литературный музей А. Пушкина в Вильнюсе осудили действия властей РФ и выразили солидарность с Украиной, которая подверглась нападению со стороны России.

"Мы, члены академического сообщества Вильнюсского университета – преподаватели русского языка и литературы, исследователи, ученые – осуждаем агрессию России в независимой Украине и выражаем солидарность с гражданами государства, подвергшегося нападению cо стороны российского агрессора. То, что происходит сейчас в Украине, не имеет ничего общего с теми выдающимися представителями русской культуры, которые сопротивлялись в прошлом и сопротивляются в настоящее время диктаторским и фашистским режимам.

Мы верим, что культура - это форма человечности и взаимопонимания", - говорится в заявлении кафедры русской филологии ВУ в социальной сети Facebook.

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