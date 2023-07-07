Куда пропали "палангские бабушки"? У муниципалитета есть ответ

"Когда запретили стоять на улице, мы стали собираться на площадке, но это уже было не то. И быстро стали набирать популярность заказы по интернету, моя дочь размещает объявление, ставит номер телефона и все", – рассказала она, заметив, что формируется свой круг гостей.

Одна из женщин, которые прежде на улице предлагали жилье, Регина, сказала, что времена изменились.

Стало любопытно, что тому виной – технологический прогресс и царствование интернета или новые правила муниципалитета, прогнавшего бабушек с улиц города.

И на самом деле, в указанном месте журналист нашла один автомобиль, водитель которого предлагал жилье, никаких бабушек, никаких плакатов.

"есть площадка около одной заправки, но там стоят 1-2 машины, водители которых предлагают жилье. И в них сидят не бабушки. Скорее рослые палангские мужчины", – сказала одна женщина.

"У меня есть пять семей, которые ко мне приезжают почти каждый год. Они звонят уже зимой или ранней весной, договариваются о времени. Все эти семьи еще с тех "уличных" дней. Сейчас уже такие отношения не завязываются. Люди хотят быстро, удобно, заказать по интернету, не видеть арендодателя, не контактировать с ним. Мы еще другой закваски", – смеется женщина.

По словам пресс-секретаря муниципалитета Тамары Зайцевой, прежний порядок, когда люди стояли у дорог и предлагали жилье, был очень опасным для автомобилистов.

"Сами люди стояли с плакатами почти на проезжей части, потом когда останавливались машины, возникали аварийные ситуации, постоянно стояли заторы. Ведь до реконструкции на ул. Кретингос было всего две полосы", – сказала Delfi Зайцева.

Поэтому 7 лет назад муниципалитет предложил этим людям предоставлять услуги на стоянке на ул. Кретингос, около АЗС. Пять лет назад улица была реконструирована, расширена.