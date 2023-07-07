Куда пропали "палангские бабушки"? У муниципалитета есть ответ

Местные жители на вопрос, где собираются легендарные палангские бабушки, только пожимали плечами.
"есть площадка около одной заправки, но там стоят 1-2 машины, водители которых предлагают жилье. И в них сидят не бабушки. Скорее рослые палангские мужчины", – сказала одна женщина.
И на самом деле, в указанном месте журналист нашла один автомобиль, водитель которого предлагал жилье, никаких бабушек, никаких плакатов.
"Не знаю, кажется им запретили стоять", – предположила другая жительница города.
Стало любопытно, что тому виной – технологический прогресс и царствование интернета или новые правила муниципалитета, прогнавшего бабушек с улиц города.
Одна из женщин, которые прежде на улице предлагали жилье, Регина, сказала, что времена изменились.
"Когда запретили стоять на улице, мы стали собираться на площадке, но это уже было не то. И быстро стали набирать популярность заказы по интернету, моя дочь размещает объявление, ставит номер телефона и все", – рассказала она, заметив, что формируется свой круг гостей.
"У меня есть пять семей, которые ко мне приезжают почти каждый год. Они звонят уже зимой или ранней весной, договариваются о времени. Все эти семьи еще с тех "уличных" дней. Сейчас уже такие отношения не завязываются. Люди хотят быстро, удобно, заказать по интернету, не видеть арендодателя, не контактировать с ним. Мы еще другой закваски", – смеется женщина.
По словам пресс-секретаря муниципалитета Тамары Зайцевой, прежний порядок, когда люди стояли у дорог и предлагали жилье, был очень опасным для автомобилистов.
"Сами люди стояли с плакатами почти на проезжей части, потом когда останавливались машины, возникали аварийные ситуации, постоянно стояли заторы. Ведь до реконструкции на ул. Кретингос было всего две полосы", – сказала Delfi Зайцева.
Поэтому 7 лет назад муниципалитет предложил этим людям предоставлять услуги на стоянке на ул. Кретингос, около АЗС. Пять лет назад улица была реконструирована, расширена.
"Во время реконструкции стоять у дороги и предлагать жилье было невозможно, потом наступил карантин, в результате необходимость в таком месте сама собой отпала. Мы рады, что легендарные "палангские бабушки" подружились с технологиями и перенесли свою деятельность в электронное пространство", – сказала Delfi собеседница.