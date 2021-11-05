Кубилюс, который сейчас находится в Тайване, писал, что эта страна - пример борьбы с пандемией. В этой стране за распространение слухов о вакцинах и сознательные помехи в деле управления пандемией грозит уголовная ответственность.

"Там только в этом году была одна волна, и ее успешно обуздали. Все потому, что правительство действует решительно. Когда мы стали выяснять, как Тайвань борется с дезинформацией, узнали, что за всякие слухи, распространяемые антипрививочниками в интернете, грозит строгая уголовная ответственность, поэтому там ни у кого нет сомнений в пользе вакцины, никто не сомневается и в действиях правительства. Пандемию обуздали, поскольку за сознательные действия против обуздания пандемии ждет уголовная ответственность", – писал европарламентарий.

В Италии правительство запретило непривитым ходить на работу.

"Их никто не увольняет, но и зарплату не платят. Поэтому люди прививаются. Премьер Италии Марио Драги является примером борьбы с пандемией во всем мире", – заметил Кубилюс.

По словам политика, глава Литвы Гитанас Науседа выбрал иной путь, он наложил вето на поправки к закону о тестировании работников от коронавируса за их счет.

"В Тайване подняли бы вопрос сознательных действий против борьбы правительства с пандемией. С Матио Драги Науседа не идет ни в какое сравнение. И все только потому, что во время последнего опроса Науседу опередила Вилия Блинкявичюте? Только из-за этого вся паника и желание вернуть голоса антипрививочников?" – вопрошал Кубилюс.

Политик указал, что это представляет "прямую угрозу жизням этих людей".

"Рейтинги президент (их падение) представляют угрозу нацбезопасности страны. Может, надо перестать их выяснять или не объявлять результаты публично, по крайней мере до конца пандемии", – писал Кубилюс.

Delfi напоминает, что 4 ноября парламент Литвы отклонил вето президента Гитанаса Науседы и решает вопрос тестирования работников на COVID-19 за их счет с 1 декабря 2021 года. Парламент будет голосовать по этому вопросу повторно. Ему надо будет получить минимум 71 голос из 141.

В четверг парламент рассматривал декрет президента Науседы, которым он вернул поправки к закону на пересмотр в парламент. Решался вопрос оплаты тестов на коронавирус для тех работников, которые должны тестироваться в обязательном порядке. Против вето президента голосовали 68, "за" - 60 депутатов парламента.