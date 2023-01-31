Кто в Литве готов защищать страну? Тенденция вызывает беспокойство

Опрос компания Vilmorus провела 11-16 октября 2022 года. Результаты представила профессор Вильнюсского университета Айне Рамонайте. Она обратила внимание на то, что разница в позиции жителей Литвы по вопросу обороны страны наблюдается в опросах, которые проводились в мирное время и во время войны.

"На этот раз мы задавали вопрос осторожнее: если бы на Литву напала другая страна, защищали бы вы Литву с оружием в руках, другими способами, остались бы в стороне или уехали бы из Литвы?", – сказала Рамонайте.

Больше всего – 36% – участников опроса сказали, что защищали бы Литву иными способами, не оружием, 15% держались бы в стороне, 14% защищали бы с оружием в руках. Итак, почти половина жителей Литвы защищали бы страну. 13% сказали, что покинули бы Литву, а 22% сказали, что не знают, что бы делали в таком случае.

"Много это или мало, сказать сложно. Похожее количество было и раньше, у нас был такой опрос в мае, после начала войны, там проценты были выше, но и вопрос был поставлен иначе", – сказала Рамонайте.

Она представила статистику ответов на немного другой вопрос: Представьте, что над вами и над всем обществом нависла серьезная угроза безопасности (например: военная сила другой страны). Как бы вы вели себя в такой ситуации? 24,9% сказали, что не знают, как вели бы себя в такой ситуации.

"Тут уже мы можем сравнивать, потому что формулировка была такая же. Мы можем видеть, что неизвестность выросла. Число тех, кто не знает, составляет почти 25% – это много, интересно, что в 2014-2015 гг. этот показатель тоже был высоким. Это годы оккупации Крыма, видимо, когда есть реальная военная угроза, люди расценивают ситуацию иначе, реалистичнее, поэтому процент неизвестности растет. А процент тех, кто намерен защищать страну, почти не меняется", – обратила внимание профессор.

Интересно, что в 2022 г. было меньше всего тех, кто держался бы в стороне, когда только начали исследовать этот вопрос, таких было 20,5%.

"Мы должны ясно понять, что это вопрос национальной безопасности. (…) Если у граждан нет гражданской позиции, они не будут защищать свою страну. Тогда у нас как у государства не будет мощи", – сказала Рамонайте.

Что касается того, как различаются респонденты по группам, профессор сказала, что ответы обусловлены объективными критериями – возраст, пол. Защищать Литву с оружием в руках намерены в основном мужчины 18-59 лет.

"Это естественное распределение, мы видим ситуацию Украины – женщины уезжают, мужчины остаются. Второй критерий - возраст: люди старшего возраста трезво оценивают свою ситуацию и намерены остаться в стороне", – сказала специалист.

Иными способами страну намерены защищать и женщины, в основном старше 30 лет. Уехать планируют тоже в основном женщины. В основном это женщины младше 30 лет.

"Я должна сказать, что это меня удивило. Я не знаю, что это значит, но честно говоря, статистическая разница большая. Можно думать, что это женщины с маленькими детьми, но ведь дети есть у тех, кто старше – 30-39 лет. Этот аспект требует более тщательного изучения", – koсказала профессор.

Исследование показала, что больше всего с оружием в руках страну намерены защищать предприниматели, руководители, владельцы предприятий - 27,4%.

"Это интересно, ведь это люди, которым есть что терять. Обычно теория гласит, что с оружием идут небогатые люди, а те, у кого много денег, стараются откупиться, чтобы не идти. (…) Тут ситуация обратная – самые решительные предприниматели. Похоже, они уже подумали о том, что будут делать и со своей компанией и с работниками обсудили", – заметила Рамонайте.

Кроме того, Литву намерены защищать специалисты и служащие.

"Что я еще заметила, статистически это серьезно, 11-12% студентов и школьников на вопрос не ответили. Не сказали, "я не знаю", а не ответили. Что это значит? Видимо диссонанс между их внутренним чувством и социальной нормой. Если ты думаешь, что не хочешь защищать, но думаешь, что надо говорить, что хочешь, тогда просто не отвечаешь, чтобы не лгать", – предположила профессор.

Исследование показало и разницу в доходах респондентов – больше всего тех, кто готов защищать с оружием в руках (23,6%), зарабатывают больше 900 евро.

"Как я говорила, теория указывает, что должны идти те, кто зарабатывает меньше, а богатые не идут. Прежние исследования так и показывали. Но сейчас ситуация иная", – заметила Рамонайте.

"Это вызывает у меня беспокойство, ведь в мае тенденция была характерная, до этого ее не было. Меня беспокоит, что растущее социальное разобщение увеличивает и отрыв от государства. Мы должны понять, когда думаем о нищете, неравенстве, что это не только социальный вопрос, но и вопрос национальной безопасности. Мы не можем себе позволить, чтобы у нас были люди, которые настолько бедны, что не поддерживают свою страну и не пойдут ее защищать. Это более серьезный вопрос, он выходит за рамки социальной политики", – сказала профессор.