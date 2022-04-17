Кто из православных священников в Литве был вынужден оставить службу из-за позиции по Украине и что стоит за решениями митрополита?

В пятницу, 15 апреля, стало известно, что митрополит вывел за штат двух священнослужителей – отца Георгия (Гинтарас) Сунгайла и отца Виталия (Виталис) Даупарас. Также от всех должностей был освобожден протоиерей Виталий Моцкус – до отстранения он занимал пост канцлера, то есть, по сути, был вторым человеком в епархии, именно Моцкус с благословения владыки озвучивал позицию архиепископии, общался с прессой, поддерживал связи с мирской властью и тому подобное.

Известно, что все три священника открыто осудили вторжение РФ в Украину. Гинтарас Сунгайла на своей страничке в социальных сетях рассказал, что еще в начале марта часть батюшек обратились к митрополиту с просьбой перестать поминать патриарха Московского и Всея Руси Кирилла как великого господина и отца нашего на службах, так как это противоречит их убеждениям, ведь глава РПЦ косвенно поддержал войну. Владыка Иннокентий отнесся к прошению с пониманием. Более того, сам выступил с открытым обращением против военных действий и даже объявил о том, что Виленская и Литовская епархия "будут стремиться к еще большей церковной независимости", но потом что-то произошло.

Если Гинтарас Сунгайла и Виталис Даупарас изначально заявили, что готовы уйти, если их просьбу не выполнят, то Виталий Моцкус об этом не просил, но выступал публично с осуждением войны, говорил от имени митрополита. Его место на посту канцлера занял епископ Амвросий – викарий Виленской епархии.

Журналист Константин Эггерт назвал его "лояльным Москве епископом".

Кто из священников РПЦ в Литве против войны

Позже выяснилось, что конфликт куда глубже - вывести за штат могут до десяти священников из 60. Имена и фамилии всех священнослужителей мы пока назвать не можем, но известно, что среди них: протодиакон Виктор Миниотас – клирик Свято-Духова собора в Вильнюсе, пресвитер Георгий Ананьев из Клайпеды, диакон Георгий Цибуревкин из Висагинаса. В знак солидарности с духовными братьями прошение отстранить его от обязанностей по собственному желанию подал и протоиерей Владимир Селявко.

Гинтарас Сунгайла, в свою очередь, создал платформу для поддержки отстраненных от служения священников. Сам он, помимо прочего, занимается преподавательской деятельностью в Университете Витаутаса Великого, поэтому какой-то заработок у него есть, но многие лишились средств к существованию: https://contribee.com/ortodoksas-lt?fbclid=IwAR2OoKTMTBaU0Tv-ug4wyFejmIW5f6yPozaRnqejN33JUKKlnTnoMYMkL8c

О некоторых из них Сунгайла решил рассказать подробнее – зачастую многие не знают, какие уникальные люди принадлежат к Виленско-Литовской епархии.

Дьякон Виктор Миниотас, например, композитор – член Союза композиторов Литвы, многодетный отец. Оказывается, он принял решение оставить активное приходское служение еще в июне прошлого года – его давно смущала двусмысленная позиция руководства епархии по событиям в Украине. В 2014 году он довольно резко писал, что он думает об аннексии Крыма. Тем не менее, церковь он не покинул – пел в монастыре, служил в праздничные дни, но война все изменила.

Отца Георгия Ананьева освободили от должности настоятеля храма святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия в Таураге, но в Клайпеде служить он пока может. Его судьба должна решиться в начале мая – слово за епископом Амвросием.

О сегодняшних событиях он высказался следующим образом: "Я хотел заявить о том, что уйду из активного служения еще на собрании священнослужителей в марте, однако воздержался, услышав текст обращения митрополита, он мне понравился. Думал, получим большую независимость, но сейчас вижу, что все это ширма, поэтому я подал прошение вывести меня за штат. <...> Почему я ухожу? Христос всегда на стороне страдальцев и угнетенных. И нам это предписано. Я сочувствую украинскому народу и надеялся, что среди наших священников таких будет хотя бы половина! Но множество поддерживает российскую агрессию. Даже один из моих близких друзей, священник, как оказалось, поддерживает другую сторону", – цитирует пресвитера Георгия Гинтарас Сунгайла.

Он подчеркивает, что семья Ананьева столкнется с трудностями, поэтому им надо помочь. Его жена работает учителем по религии в школе. У них трое детей. Кроме того, с началом войны, когда в Литву потянулись беженцы, они приняли в своей двухкомнатной квартире переселенцев из Украины, протянули им руку помощи.

Сам отец Георгий – уроженец России. Как говорит Виталий Даупарас, в свое время он решил переехать в Литву, так как не разделял политику Путина, но режим настиг его и здесь.

Дьякон Георгий Цибуревкин из Висагинаса – представитель молодого поколения православных литовских священников. Он тоже отец троих детей. В церкви он получал всего 200-300 евро, поэтому, помимо прочего, работает на заводе – зарабатывает семье на хлеб. Это его основное место работы, как признается он сам, а служит он по призванию, считает это своей миссией.

О причинах по поводу ухода он говорит так: "У меня три мотива: позиция Московского патриархата и патриарха Кирилла по вопросу агрессии в Украине, солидарность с ушедшими по своему желанию отцами и освобождение отца Виталия Моцкуса от должностей в нашем приходе".

Глубинные причины

Новость о перестановках и отстраненияx в православной епархии вызвала широкий общественный резонанс. Ее обсуждают политики, СМИ, философы. В публичном пространстве впервые за долгое время стали звучать призывы вывести Виленско-Литовскую епархию из под контроля Московского патриархата, сделать ее автокефальной или присоединить к Константинопольской православной церкви.

В то же время митрополит Иннокентий от своих слов не отказывался, т.е. войну он по-прежнему осуждает, украинский народ поддерживает, нашумевшее обращение до сих пор висит на официальном сайте архиепископии. Что же стоит за его решением? Об этом гадают и сами священники.

В заявлении пресс-службы говорится следующее: "Что касается двух других священнослужителей [Сунгайлы и Даупараса], о которых говорят в СМИ, то они сами подали прошения о почислении их за штат, которые и были удовлетворены. Следует подчеркнуть, что вышеупомянутые решения митрополита Иннокентия являются исключительно внутренним делом Церкви и никак не связаны с внешними факторами. Полагаем, что это заявление внесет ясность в происходящее и позволит избежать всякого рода кривотолков и спекуляций".

Но кривотолков и разговоров среди прихожан много. Так, в разговоре с Delfi приближенные к руководству епархии рассказали, что на митрополита могли надавить.

"Митрополиту Иннокентию осталось до пенсии совсем ничего. Знаю, что он бы очень хотел остаться в Литве, как и митрополит Хризостом – епископ РПЦ на покое. Возможно, на него надавили. Возможно, сыграл роль епископ Амвросий Федукевич. Подумайте, от кого будет зависеть Иннокентий, если он хочет выйти на пенсию. Подумайте, кто будет платить ему эту пенсию? Точно не Литва", – рассказал источник в епархии, пожелавший сохранить анонимность.

"Мы пока сами не понимаем логику действий, учитывая, что митрополит сам захотел и сделал правильное и честное обращение по войне, но возможны закулисные интриги, вмешательство, о котором большая часть священников может просто не знать, закулисные интриги. Вопросов больше, чем ответов", – сказал один из иерархов.

Православные являются второй по численности религиозной конфессией в Литве – они составляют около 4% всех жителей страны.