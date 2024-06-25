Кто хочет, тот находит работу: в стране самой счастливой молодежи проблем с поиском работы нет

Однако, если оценивать возможности молодежи заработать, похоже, Литва в этой сфере занимает не самую плохую позицию. Об этом рассказала Рута Каравайтене, представитель компании CV-Online.
Ситуация стабильная и хорошая
На вопрос, легко ли молодежи выйти на литовский рынок труда, Каравайтене ответила, проиллюстрировав свой ответ статистикой.
„По данным Службы занятости, сейчас уровень безработицы среди молодежи (16-29 лет) в Литве составляет 7,3%, для сравнения, общий уровень безработицы в Литве – 8,2%, в группе старше 50 лет – 9,8%. Несмотря на то, что уровень безработицы среди молодежи сейчас немного выше, чем год назад, по сравнению с 2021 г., когда он был почти 11%, можно сказать, что сейчас ситуация стабильная“, – сказала Delfi Каравайтене.
Она заметила, что то, насколько легко интегрируется молодежь, зависит от зрелости человека, который ищет работу, от его навыков, компетентности и ожиданий. По ее словам, в Литве во многих сферах не хватает работников, но это не значит, что компании берут на работу первого попавшегося кандидата. Однако отмечается, что молодежь - привлекательный участник рынка труда, особенно если кандидат хочет работать, хочет учиться, совершенствоваться, взять на себя ответственность и конечно, обладает багажом навыков, свойственных людям его возраста.
На вопрос о зарплатах, Каравайтене ответила, что зарплата молодежи зависит о сферы, в которой она работает, если речь идет о студентах – с какого курса начал работу и какую позицию занял, важно, была ли первая работа связана с той специальностью, на которой человек учится, вообще, искал ли он работу по своему опыту и сфере обучения и т.д. Конечно, заметила специалист, зарплата зависит от личных качеств человека, зрелости, целей и амбиций.
„Например, если это студент из сферы ИТ, строительства или транспортной инженерии, то уже с первого курса или со школьной скамьи он работает в сфере, связанной со специальностью, после окончания учебы у него бывает немало опыта, значит, и зарплата у него бывает намного больше, такой человек идет на повышение. Иная ситуация бывает, если человек во время учебы работает на временных работах, берется за работу, не требующую квалификации, не связанную со сферой учебы“, – заметила представитель CV-Online.
Она подчеркнула плюсы раннего выхода на рынок труда.
„Конечно, не у всех вообще есть возможность работать во время учебы, но тогда надо с умом использовать хотя бы время практики. Кроме того, не у всех есть возможность работать по специальности. Студенты часто работают в сфере обслуживания клиентов, торговли, общепита, услуг, администрирования, финансов, производства, маркетинга, nпоскольку там они могут сочетать учебу и работу. Все в порядке, особенно если человек находит подходящую работу и видит перспективы“, – делилась опытом Каравайтене.
Специалист заметила, что в Литве студенты часто сочетают учебу с работой, многие студенты работают с первого курса. Однако чаще всего – это работа не связанная со специальностью. По ее словам, чем выше курс, тем чаще студенты начинают работать по специальности.
На вопрос о несовершеннолетних, которые хотели бы работать, она выделила рекламу занятости молодежи в этом году и проект интеграции в рынок труда. Благодаря этому проекту, работодатели получают компенсацию, если принимают на работу молодежь (14-20 лет).
„Каждый район информировал об этом проекте, о возможности участия в нем. Однако несовершеннолетним нелегко найти работу на лето в силу разных ограничений (какие работы могут выполнять/какие нет, какими должны быть условия труда, часы работы и т.д.). Похоже, что работать хочет много несовершеннолетних, а работодателей, которые могут их принять, немного. Работодатели охотнее принимают на работу совершеннолетних работников“, – сказала специалист.
Кроме обычных карьерных возможностей, надо обратить внимание на еще один привлекательный способ получения опыта и зарплаты – это оплачиваемая практика. По словам Каравайтене, компании все чаще предлагают оплачиваемую практику. Однако, по ее словам, когда студенты ищут место для прохождения практики, не легко найти подходящее место, тем более – оплачиваемое.
„Оплачиваемую практику предлагают крупные компании, обычно зарубежного капитала, международные финансовые компании, компании ИТ, производственные, торговые предприятия. Во время практики платят 950-1400 евро „на бумаге“, – рассказала специалист.
Кто хочет, тот находит
Портал Delfi решил взглянуть на ситуацию не только с точки зрения статистики, но и путем опроса людей напрямую. 26-летний вильнюсец Дайнюс сказал, что работает с 14 лет.
„Сначала я работал только летом. Такую возможность я получил благодаря родителям: я работал там, где работал мой отец. Это была нормальная работа на полную ставку, работал вместе со всеми, как и совершеннолетние, даже как работники намного старше меня. В магазине стройтоваров я работал помощником в торговом зале: раскладывал товары, помогал на складе, собирал заказы, помогал клиентам грузит товары в машины. Это была нормальная работа, не помощь отцу, и зарплата была нормальная, точнее – очень хорошая: 12 лет назад - 1400 литов“, – рассказал он.
На вопрос, как протекал процесс трудоустройства, мужчина сказал, что была бумажная волокита.
„Надо было в школе получить письменное подтверждение, что я за все рассчитался и получить разрешение на работу. Надо было пройти медосмотр, получить содровскую трудовую книжку. Надо было получить разрешение родителей. Конечно, все было проще, поскольку там работал мой отец, меня устроили официально. Конечно, сейчас я уже не все хорошо помню, но было что-то в этом роде. Там, кстати, я был не один несовершеннолетний, но обычно это были чьи-то дети: бухгалтера, еще чей-то“, – рассказал Дайнюс.
Он сказал, что работал по собственному желанию, но и родители его поддерживали: говорили, что важно знать, откуда берутся деньги. Похоже, что такая позиция родителей оправдала себя.
„С 18 лет я начал работать в клубе. Я еще учился в школе, но в пятницу-субботу, по вечерам, по ночам, ходил на работу. Работал добровольно, нашел работу случайно: парень подруги не смог выйти на работу и предложил подменить его, поработать помощником в баре. Я хотел подработать, вот и согласился. После первой ночи мне предложили остаться. Я получал 50 евро за ночь. Для 11-классника это был космос, кроме того, я работал в престижном баре с лучшими барменами города. Родители говорили, что если работа мешает учебе, я могу не работать, говорили, что могут меня содержать, но мне нравилось работать. С тех пор я все время работаю“, – рассказал Дайнюс.
26-летний мужчина сказал, что всегда без проблем находил работу. Он работал не только в Литве, но и в Скандинавских странах.
В Болгарии ситуация ухудшается
По данным болгарского издания Mediapool.bg и журналистки Мартины Бозуковой, количество безработных среди молодежи в стране выросло с 13 000 до 19 000 (с марта 2023 по март 2024-года). Число безработной молодежи по стране выросло с 9,7 до 16%.
По словам Бозуковой, в Болгарии достаточно рабочих мест, но молодежь поколения Z или не хочет работать в таких местах, или не готова к такой работе. Она заметила, что по данным Института изучения рыночной экономики, самый высокий уровень безработицы среди необразованных молодых людей, которые живут в нищете.
„На первый взгляд эти данные шокируют, однако специалисты в сфере человеческих ресурсов и представители бизнеса в Болгарии говорят, что это не результат проблем на рынке труда“, – пишет Бозукова.
По словам главы Болгарской конфедерации занятости Нади Василевой, безработица обусловлена несколькими причинами.
„Экономические факторы - основные факторы, обуславливающие безработицу среди молодежи. Но в Болгарии это не так. Основные факторы связаны с личной жизнью и нюансами работы. Молодые люди наслаждаются всем, что им предлагают родители, поэтому им не надо работать. Есть также молодые люди, которые работают в проектах бесплатно, для практики“, – заметила Василева.
По данным „Евростата“ за 2022 г., болгары покидают отчий дом в 30 лет, литовцы – в 25,6 лет, средний показатель по ЕС составляет 26,4 лет.
Другая причина высокого уровня безработицы среди молодежи в Болгарии - это то, что часть работающей молодежи скрыта от официальной статистики, например, это сезонные работники за границей или вольнонаемные работники.
По данным исследования, проведенного Европарламентом в 2023 году,в Болгарии „теневая“ экономика составляет 33%, страна по этому показателю лидирует в ЕС. В Литве „теневая“ экономика составляет 22,4%, средний показатель по ЕС – 17,2%.