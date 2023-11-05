Кто больше всего почувствует разницу, если исчезнут монеты номиналом 1 и 2 цента – торговцы или потребители?

Согласно предлагаемым в настоящее время изменениям в законе, округление окончательной суммы будет применяться только к выплатам наличными. Считается, что покупатели не почувствуют большой разницы: когда цена будет до 5 центов, ее округлят в меньшую сторону, а если больше 5, то округлят в большую сторону.
Совершив несколько разных покупок, колебания цен выровняются, не причинив убытков ни одной из сторон. Подобная практика уже применяется в других странах Европы, и, бывая там, мы часто даже не задумываемся о том, что окончательная сумма покупки округлена.
Таким образом, если вы посетили Ирландию, Словакию, Бельгию, Нидерланды, Италию или Финляндию и заплатили наличными, сумма, которую вы заплатили была без монет достоинством в 1 и 2 цента, и вы их не получили, даже без учета возврата. Эта практика также применяется за пределами зоны евро. Суммы округляются Швецией, Данией, Норвегией, Канадой и Австралией.
На первый взгляд все выглядит великолепно, но естественно, что у торговцев возникают вопросы, как управлять процессом округления центов с оптимальными затратами. Тем более, что в короткие сроки вводится много изменений - "умные" кассовые аппараты, плата за пакеты, указание цен, которые были до акции.
Торговый сектор в настоящее время несет большие затраты при замене кассовых аппаратов на "умные" (i.EKA). Хотя пока обновляется только оборудование крупных торговых центров, в конце осени начнется следующий этап, в ходе которого более мелкие предприятия также должны будут обновить свои кассовые аппараты. Не все кассовые аппараты имеют встроенную функцию округления, поэтому после принятия закона с 2025 года торговцев ждет очередной раунд инвестиций в оборудование.
Есть два способа сделать это: во-первых, пересмотреть свои цены, полностью исключив небольшие суммы, независимо от способа оплаты. Или второй способ - установить оборудование уже сейчас, которое в будущем можно будет легко адаптировать под функцию автоматического округления.
Очень важно обратить внимание на опыт зарубежных стран и учиться на проблемах, с которыми они столкнулись. Похоже, что Банк Литвы пока идет в правильном направлении, ищет ответы, дискутирует с поставщиками оборудования и торговцами, организует встречи с представителями стран, которые уже давно применяют округление.
Намерение хорошее, но есть много направлений, где могут возникнуть проблемы. Одно из них: что мы будем делать с недавно взимаемой платой за одноразовые пакеты и одноцентовыми подарками, столь популярными среди потребителей? Подорожают ли они как минимум в пять раз или исчезнут вовсе?
Люди чувствительны к таким вещам — мы это уже видели, когда вводили "Паспорт возможностей" или возмущались ценами на цветную капусту, сравнивали цены на сыр или мороженое. А в последнее время стремительно растущие цены из-за инфляции вызывают у многих напряжение. С другой стороны, добавление одноцентовых пакетов или подарков в большую корзину товаров, при оплате наличными может вообще ничего не стоить потребителю из-за нового округления. Например, если вся корзина покупок будет стоить 20,23 евро, а для хранения товара будут выбраны 2 полиэтиленовых пакета по одному центу каждый, общая сумма будет округлена в меньшую сторону до 20,20 евро, поэтому в данном случае суть идеи оплаты полиэтиленовых пакетов исчезает – они снова становятся бесплатными.
Как будет решена проблема? Ответов пока нет, поэтому стоит поискать лучшие способы решения.