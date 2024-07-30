2024.07.30 10:40

Крупные города Литвы все еще затоплены: местами без рыбацких сапог не пройти

 
ru.DELFI.lt
Po audros Lietuvos didmiesčių gatvės vis dar skęsta
Po audros Lietuvos didmiesčių gatvės vis dar skęsta
ФОТО: DELFi ir „Gamtos reiškiniai“ („Facebook“ grupė)

Спустя двое суток бурной погоды наступило затишье. Однако в крупных городах Литвы еще остаются затопленные улицы.

На некоторых улицах Вильнюса, Каунаса и Шяуляй уровень воды такой, что машины еле проезжают, людям пройти по ним также не просто.

На ул. Гинею в Вильнюсе столько воды, что без рыбацких сапог пройти невозможно.

На ул. Дайнавос, в Каунасе, по данным страницы „Явления природы“ на Facebook сообщают, что затоплена ул. Партизану.

Partizanų g. Kaune antradienio rytą

Еще одна член групп зафиксировала улицу около арены в Шяуляй.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что циклон во вторник понемногу будет уходить из Литвы.

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